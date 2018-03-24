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Bloomberg: США осуществляют цензуру интернета под предлогом борьбы с ненавистью

24 марта 2018, 09:09  •  84 • Политика
Издание раскрыло, какими методами США пытается контролировать всемирную сеть.
США часто критикуют Россию и Китай за государственное регулирование информации в интернете. Однако сами Штаты, в этом плане, ничуть не лучше, если не хуже, пишет западное издание Bloomberg.
В статье говорится, что люди в Америке привыкли считать, что их свобода в интернете ничем не ограничена, однако это совсем не так. Формально, государственные органы США не занимаются открытым цензурированием интернета, потому что за них это делают частные корпорации. При этом с практической точки зрения разницы между государственной цензурой и цензурой честных компаний практически нет, так как и та и та идеологически мотивирована.
В случае с государственным регулированием информации в интернете сдерживающим фактором является суд, по приговору которого осуществляется блокировка запрещённой информации. В случае же цензуры со стороны частных компаний, доступность информации определяется доминирующими политическими взглядами интернет-корпораций. Например в США компании ограничивают доступ пользователей к информации под предлогом борьбы с "ненавистью в интернете", критерии которой размыты, если вообще есть.
"В США мы любим притворяться, что мы выше всего этого. Но это, разумеется, не так. Да, мы не отключаем весь интернет. Мы лишь ограничиваем доступ к сайтам с неправильной политикой — почти как Китай. Единственное, чем мы отличаемся, так это тем, что решения о том, какую информацию можно делать доступной, принимают скорее частные корпорации, а не правительственные бюрократы", - говорится в материале Bloomberg.

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