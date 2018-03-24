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Bloomberg: США осуществляют цензуру интернета под предлогом борьбы с ненавистью
24 марта 2018, 09:09 • 84 • Политика
Издание раскрыло, какими методами США пытается контролировать всемирную сеть.
США часто критикуют Россию и Китай за государственное регулирование информации в интернете. Однако сами Штаты, в этом плане, ничуть не лучше, если не хуже, пишет западное издание Bloomberg.
В статье говорится, что люди в Америке привыкли считать, что их свобода в интернете ничем не ограничена, однако это совсем не так. Формально, государственные органы США не занимаются открытым цензурированием интернета, потому что за них это делают частные корпорации. При этом с практической точки зрения разницы между государственной цензурой и цензурой честных компаний практически нет, так как и та и та идеологически мотивирована.
В случае с государственным регулированием информации в интернете сдерживающим фактором является суд, по приговору которого осуществляется блокировка запрещённой информации. В случае же цензуры со стороны частных компаний, доступность информации определяется доминирующими политическими взглядами интернет-корпораций. Например в США компании ограничивают доступ пользователей к информации под предлогом борьбы с "ненавистью в интернете", критерии которой размыты, если вообще есть.
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