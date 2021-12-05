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Bloomberg сообщило о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

05 декабря 2021, 09:45  •  336 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен за ужином с десятками коллег провели оживленный обмен мнениями по Украине, пишет 4 декабря Bloomberg со ссылкой на источники.
«Спор между сторонами разгорелся, когда США и их европейские союзники упомянули возможные санкции, чтобы противостоять угрозе «российского вторжения» на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина вблизи границ соседней страны», — говорится в материале.
Собеседники Bloomberg сообщили, что Лавров напомнил Блинкену, как в 2014 году на Украине произошел госперевор от, и обвинил НАТО и ЕС в угрозах России и подавлении иного, нежели у них, мнения. Блинкен ответил, что НАТО —«оборонительный альянс», и добавил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы стреляли по мирным жителям.
Обмен мнениями состоялся в Стокгольме на ужине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 декабря. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде, которая принимала у себя ужин, сообщила в Twitter, что официальные переговоры будут «живыми, смелыми и правдивыми».
По итогам встречи с госсекретарем Блинкеном Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США. При этом Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.
30 ноября Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.
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