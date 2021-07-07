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Bloomberg сообщил о новом взломе от "русских хакеров". В США усомнились
07 июля 2021, 02:56 • 43 • В мире
Источники агентства утверждают, что на прошлой неделе кибератаке подверглись серверы Национального комитета Республиканской партии США.
Хакеры взломали серверы республиканцев, утверждает в своей заметке Bloomberg. По версии агентства, атака произошла на прошлой неделе и за ней могут стоять "русские хакеры". В частности, говорится в публикации, атаку могли произвести участники хакерских групп APT 29 или Cozy Bear.
При этом инсайдеры Bloomberg не сообщают о том, какой ущерб понесли республиканцы из-за взлома. По версии журналистов, атака могла быть совершена через IT-провайдера комитета - компанию Synnex.
Примечательно, что представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию о том, что системы комитета подверглись атаке, передаёт РИА Новости.
Отметим, что на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и в кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.
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