Bloomberg сообщил о новом взломе от "русских хакеров". В США усомнились

Источники агентства утверждают, что на прошлой неделе кибератаке подверглись серверы Национального комитета Республиканской партии США.

Хакеры взломали серверы республиканцев, утверждает в своей заметке Bloomberg. По версии агентства, атака произошла на прошлой неделе и за ней могут стоять "русские хакеры". В частности, говорится в публикации, атаку могли произвести участники хакерских групп APT 29 или Cozy Bear.

При этом инсайдеры Bloomberg не сообщают о том, какой ущерб понесли республиканцы из-за взлома. По версии журналистов, атака могла быть совершена через IT-провайдера комитета - компанию Synnex.

Примечательно, что представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию о том, что системы комитета подверглись атаке, передаёт РИА Новости.

Отметим, что на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и в кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.