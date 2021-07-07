Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / В мире

Bloomberg сообщил о новом взломе от "русских хакеров". В США усомнились

07 июля 2021, 02:56  •  43 • В мире
Источники агентства утверждают, что на прошлой неделе кибератаке подверглись серверы Национального комитета Республиканской партии США.
Хакеры взломали серверы республиканцев, утверждает в своей заметке Bloomberg. По версии агентства, атака произошла на прошлой неделе и за ней могут стоять "русские хакеры". В частности, говорится в публикации, атаку могли произвести участники хакерских групп APT 29 или Cozy Bear.
При этом инсайдеры Bloomberg не сообщают о том, какой ущерб понесли республиканцы из-за взлома. По версии журналистов, атака могла быть совершена через IT-провайдера комитета - компанию Synnex.
Примечательно, что представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию о том, что системы комитета подверглись атаке, передаёт РИА Новости.
Отметим, что на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и в кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






43
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 05:50
Грузию объял протест: "Очевидно, США будут очень недовольны"
06 июля 2021, 07:35
«Попытка взять реванш»: почему в Великобритании заявили о «российской угрозе» в космосе
06 июля 2021, 15:55
День освобождения Тбилиси. Радужный флаг пал
06 июля 2021, 21:25
Во Франции назвали сроки четвёртой волны COVID-19 и её главных виновников
07 июля 2021, 00:05
«Похоже на бегство»: как поспешный выход сил США из Афганистана дестабилизирует регион
07 июля 2021, 01:05
"Опасная фаза": Глава ВОЗ заговорил о справедливости и новой пандемии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
02 июля 2021, 10:10
"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.