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Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину

12 февраля 2022, 00:50  •  141 • Политика
В публикации Bloomberg также размещена карта с предположительной численностью войск со стороны Запада и России.
Заявления о более чем сотне тысяч военных возле границ Украины нашли отражение на карте Bloomberg. Информационное агентство на фоне последних сообщений из Белого дома также анонсировало и дату, когда произойдёт атака на Незалежную.
По версии издания, всё случится 15 февраля. По информации канала "brief.Незыгарь", европейцам якобы сообщили, что атака произойдёт 16 февраля.
Скриншот: brief.Незыгарь/Telegram
"Кстати, 15 февраля, на которое уже назначил вторжение Путина Bloomberg, это начало пленарной недели Рады", - иронизирует по поводу даты "вторжения" на Украину телеграм-канал "Политика Страны".
При этом, говорится в сообщении, недавний призыв США к соотечественникам о необходимости покинуть Украину может больно ударить по политической системе страны.
"С учётом того, что США и ЕС уже призвали своих граждан срочно покинуть Украину, а среди наших нардепов десятки (если не сотни) обладателей европейских и американских паспортов, то с явкой в Раду на следующей неделе могут быть проблемы", - отмечает "Политика Страны".

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