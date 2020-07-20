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Bloomberg: Русская элита экспериментальную вакцину от COVID-19 получила ещё в апреле

20 июля 2020, 14:00  •  34 • Политика
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило о том, что политическая и бизнес-элита России якобы ещё в апреле испытала на себе экспериментальную вакцину от COVID-19, которую разработали учёные Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
В России, напомним, завершаются испытания экспериментальной вакцины от COVID-19 Национального исследовательского центра имени Гамалеи в госпитале Бурденко и в Сеченовском университете. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило о том, что политическая и бизнес-элита России якобы ещё в апреле испытала на себе этот препарат.
И речь идёт, по информации агентства, не о десятках, а о сотнях человек. "По словам людей, высшие руководители компаний, а также магнаты-миллиардеры и правительственные чиновники", начали получать препарат якобы ещё в апреле. Но раскрывать свои личности не стали, поскольку "информация не является публичной".
"Программа, в рамках которой представителям российской деловой и политической элиты была предоставлена возможность добровольно участвовать в приёме доз экспериментальной вакцины, является законной, но держится в секрете, чтобы избежать столкновения с потенциальными участниками", - сообщает СМИ со ссылкой на слова исследователя, знакомого с ситуацией.
Агентство обратило внимание на то, что неясным остался критерий отбора участников данного эксперимента с вакциной от COVID-19, которые не являются частью официальных исследований.
По информации СМИ, один из получивших вакцину топ-менеджеров отметил отсутствие побочных эффектов на препарат. Он же заявил, пишет Bloomberg, что решился на данный эксперимент, "чтобы жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи как обычно". Другие же участники эксперимента рассказывали о возникшей лихорадке и мышечных болях после вакцинации.
Официально же данная информация не подтверждается.

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