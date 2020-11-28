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Bloomberg: Россия обойдет санкции США по "Северному потоку - 2"

28 ноября 2020, 15:50  •  59 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
У "Газпрома" есть три проблемы, мешающие завершению проекта
Американские журналисты уверены, что США не удастся похоронить "Северный поток – 2". Несмотря на то, что сертификатор проекта сократил свою роль в проекте, Россия запустит газопровод.
Авторы Bloomberg полагают, что РФ придумает, как обойти американские рестрикции. В новой статье, посвященной проекту, отмечается, что "Газпром" размышляет над альтернативными вариантами завершения строительства. Власти Германии и канцлер страны Ангела Меркель активно выступают за проект, а западные компании ждут момента, когда смогут получать прибыль благодаря "Северному потоку – 2".
Однако США ввели новые санкции против газопровода и подумывают над тем, чтобы объявить новые. Из-за этого у "Газпрома" есть три нерешенных проблемы: необходимо найти судно для достройки, получить страховку для проекта и свидетельство о том, что работы соответствуют стандартам ЕС.
Новый пакет рестрикций повлияет на основного страховщика проекта Zurich Insurance Group AG. Журналисты считают, что России потребуется перестраховщик. Bloomberg не исключает, что Москва будет искать компанию в своей стране, чтобы покрыть расходы. На помощь может прийти Российская национальная перестраховочная компания (RNRC). Ее создавали, чтобы бороться с санкционными рисками.
Вторая проблема заключается в том, что норвежская компания Det Norske Veritas Holding AS отказалась сертифицировать суда и оборудование на них. Поэтому и тут России придется искать другую госкомпанию, которая способна это сделать. Однако главная проблема, по мнению журналистов, это судно, которое завершит укладку труб. Единственный российский корабль, который может закончится строительство, – "Академик Черский" пока лишь бороздит Балтийское море.
Тем не менее авторы статьи уверены, что Москва придумает, как решить все эти три трудности, а "Северный поток – 2" будет запущен.

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