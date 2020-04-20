|
Bloomberg решило пересчитать деньги русских, забыв о собственном туалетном кризисе
20 апреля 2020, 18:10 • 126 • В мире
Агентство Bloomberg рассказало, сколько денег забрали жители России со своих банковских карт. Зарубежные аналитики пересчитывали деньги русских, но напрочь забыли о собственном туалетном кризисе.
В статье Bloomberg ссылается на информацию, предоставленную Центробанком России. С 1 марта жители страны обналичили около 1 триллиона рублей. Это рекордная сумма. Она превысила показатель за весь 2019 год.
"Пока потребители всего мира накапливали туалетную бумагу, русские накапливали наличные деньги", - сказано в материале.
По мнению финансовых аналитиков, причиной обналичивания является вовсе не необходимость иметь средства на руках, а страх. Жители России боялись, что не смогут попасть в банки, пока действует режим самоизоляции и другие меры, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.
Отмечается, что особенно много людей устремились к банкоматам после обращения президента Владимира Путина. Он объявил о введении налога на проценты по банковским вкладам более миллиона рублей и продлении до конца месяца режима самоизоляции.
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2020, 06:10
|
17 апреля 2020, 07:10
|
19 апреля 2020, 22:35
|
16 апреля 2020, 08:10
|
18 апреля 2020, 23:35
|
16 апреля 2020, 09:29
|
16 апреля 2020, 04:10