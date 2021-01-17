|
Bloomberg: "Северный поток - 2" лишают швейцарской страховки из-за потенциальной угрозы
17 января 2021, 04:45 • 48 • Политика
Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что из-за потенциальной угрозы санкций со стороны США швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство "Северного потока - 2".
"Zurich Insurance Group AG решила прекратить предоставление страховых услуг, связанных с газопроводом "Северный поток - 2", - об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, близких к этому вопросу.
По информации осведомлённых источников, швейцарская компания потенциально может оказаться под американскими санкциями. Речь идёт о рестрикциях, которыми ранее США пригрозили компаниям, которые "предоставляют техническую сертификацию и страхование проекта".
По подсчётам агентства, швейцарская компания станет уже третьей за этот месяц, что покидает проект "Северный поток - 2". Ранее по той же причине из проекта строительства газопровода вышла датская инженерная фирма Ramboll, а также сертифицирующая норвежская Det Norske Veritas Holding AS.
Официального ответа по поводу прекращения страховки в швейцарской компании не дали, сославшись на конфиденциальность информации. В то же время особо подчёркивается, что компания "обязуется полностью соблюдать все применимые положения о санкциях".
Тем временем Датское энергетическое агентство полагает, что Nord Stream 2 может обратиться и к российским страховщикам.
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2021, 00:30
|
12 января 2021, 00:05
|
14 января 2021, 16:15
|
12 января 2021, 17:30
|
14 января 2021, 05:15
|
15 января 2021, 00:30
|
11 января 2021, 16:45