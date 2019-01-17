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Bloomberg: Путина встречают в Белграде как героя

17 января 2019, 12:54  •  21 • Аналитика

Владимира Путина, который прилетает в Белград с рабочим визитом, ждет очень теплый прием. В Сербии несмотря на желание вступить в Евросоюз российский президент самый популярный иностранный политик.

На улицах сербской столицы Путина встретят тысячи горожан, в основном, членов Сербской прогрессивной партии Александра Вучича. Самолет российского лидера от границы Сербии будет сопровождать эскадрилья самолетов МиГ-29. Они проводят его до аэропорта, где Владимира Путина лично встретит Александр Вучич. 

Президент Вучич, считает Bloomberg, намерен попросить у Путина поддержки в нормализации отношений с Косово, которую Брюссель считает главным условием начала переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Кстати, такое же требование выдвинуто и для Косово, которое тоже стремится в объединенную Европу.

Визит Путина, считают в Белграде, будет сигналом для Брюсселя, крупнейшего, кстати, иностранного инвестора в Сербии, который выступает против соглашения между Сербией и Косово, планирующих начать процесс урегулирования отношений с пересмотра границ.

Вучич и лидер Косово, президент Тачи, обратились за поддержкой к Москве и Вашингтону, потому что Брюссель возражает против пересмотра границ между Сербией и Косово. В Европе опасаются, что пересмотр границ произведет эффект домино и спровоцирует требования таких же пересмотров на территории бывшей Югославии, распад которой в начале девяностых годов прошлого века привел к кровопролитным войнам.

«Визит Путина может быть предупреждением Евросоюзу, подтверждающим, что Сербия продолжает проводить непоследовательную внешнюю политику,- объясняет аналитик Центра европейской политики в Белграде Сена Марич.- Считается, что страна (Сербия) должна полностью координировать свою внешнюю политику с политикой ЕС. Однако значительное количество членов Евросоюза считают, что отношения между Сербией и Россией затрагивают их национальные интересы, и готовы блокировать вступление Белграда в ЕС».

Александр Вучич возглавил правительство Сербии в 2012 году. С тех пор он ловко балансирует между Россией и Западом: говорит о стремлении вступить в ЕС, но сохраняет при этом тесные отношения с Москвой. У него сложились дружеские отношения с Владимиром Путиным, с которым он встречался более десяти раз. Несколько дней назад Москва наградила Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многолетних близких отношений между Россией и Сербией.

Сейчас президент Сербии хочет воспользоваться приездом российского лидера для достижения прогресса в переговорах с Косово, прерванных в ноябре прошлого года после того, как Косово ввело 100-процентные пошлины на сербские товары в ответ на успешную попытку Белграда заблокировать его вступление в Интерпол. Сербия, поддерживаемая Россией и Китаем, отказывается признавать независимость Косово и препятствует его вступлению также и в ООН и другие международные организации.

В многолетних спорах между сербами и косовскими албанцами в прошлом году наметился прорыв. Белград и Приштина решили начать нормализацию отношений с пересмотра границ и обмена спорными территориями. Встретив холодный прием в Брюсселе, Александр Вучич и Хашим Тачи обратились за поддержкой к своим старым союзникам: России и США, которые их поддержали. 

При помощи визита Владимира Путина Вучич надеется укрепить и собственные позиции. В Сербии уже второй месяц проходят массовые акции протеста, участники которых требуют от властей уважать свободу слова и главенство закона. Эти демонстрации, считает Bloomberg, очень похожи на акции протеста поляков и венгров, протестующих против притеснения властями свобод и демократии.

Заместитель премьер-министра Сербии Зорана Михайлович считает, что теплая встреча Путина не имеет никакого отношения к внешней политике Белграда и не говорит о пророссийской ориентации Белграда.

«Сербия должна иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом,- объясняет она.- Мы хотим быть открытыми и как народ, и как государство. Мы хотим гостеприимно встречать всех иностранных лидеров. Сейчас к нам приехал Путин. Скоро мы ждем в гости французского президента Макрона. Недавно мы тепло встречали премьера и президента Китая…»

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