Американское агентство Bloomberg предупредило Украину: готовьтесь к вторжению русских. В США считают, что Москва собирает силы для атаки на своего соседа.

Корреспонденты Bloomberg сообщили, что Россия может вторгнуться на территорию Украины в начале 2022 года. Они насчитали три возможных места для атаки - со стороны Белоруссии, со стороны Крыма и со стороны Кубани.

СМИ, ссылаясь на источники, утверждает, что Россия якобы стягивает силы и технику к границе с Украиной, а также активно мобилизует резервистов. Авторы статьи полагают, что это будет крупная военная операция с использованием артиллерии и авиатехники.

Неназванный чиновник в Белом доме уже заявил, что США готовы использовать "ряд инструментов", чтобы противостоять "русской агрессии".

Отметим, что близкие к демократам американские СМИ уже несколько недель распространяют ничем не подтверждённые слухи о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В качестве источника обычно используются анонимные информаторы либо сомнительные видеоролики в соцсетях.

Примечательно, что Украина сначала опровергла информацию о русских войсках на границе, однако впоследствии Киев начал повторять американские тезисы. В Москве заявили, что Вашингтон раскручивает против России очередную информационную кампанию. Не исключено, что эти "вбросы" делаются для последующих провокаций.