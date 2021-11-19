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Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 07:30 • 308 • Политика
Bloomberg опубликовал статью, в которой предсказывается "безусловное уничтожение" газопровода "Северный поток - 2" в случае полномасштабного наступления России на Украину.
Газопровод "Северный поток - 2" ещё не запущен в эксплуатацию полностью, не получил всех окончательных разрешительных документов, а ему уже предсказывают "безусловное уничтожение".
Такой вариант событий спрогнозировал в своей статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский. Причиной уничтожения газопровода, по мнению публициста, может послужить полномасштабное наступление России на Украину.
"Россия знает, что военное вторжение на Украину может привести к срыву её газопровода "Северный поток - 2", который всё ещё ожидает разрешения регулирующих органов Германии", - отметил Бершидский, но далее высказался более категорично, подчеркнув, что газопровод и вовсе, "безусловно, будет уничтожен".
При этом в публикации отмечается, что "главный приоритет Путина - продавать газ, а не вести войну против Украины".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал "алармистскими" (то есть чрезмерными, преувеличенными) заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В то же время глава государства выразил обеспокоенность излишней активностью сил НАТО в акватории Чёрного моря.
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