Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"

Bloomberg опубликовал статью, в которой предсказывается "безусловное уничтожение" газопровода "Северный поток - 2" в случае полномасштабного наступления России на Украину.

Газопровод "Северный поток - 2" ещё не запущен в эксплуатацию полностью, не получил всех окончательных разрешительных документов, а ему уже предсказывают "безусловное уничтожение".

Такой вариант событий спрогнозировал в своей статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский. Причиной уничтожения газопровода, по мнению публициста, может послужить полномасштабное наступление России на Украину.

"Россия знает, что военное вторжение на Украину может привести к срыву её газопровода "Северный поток - 2", который всё ещё ожидает разрешения регулирующих органов Германии", - отметил Бершидский, но далее высказался более категорично, подчеркнув, что газопровод и вовсе, "безусловно, будет уничтожен".

При этом в публикации отмечается, что "главный приоритет Путина - продавать газ, а не вести войну против Украины".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал "алармистскими" (то есть чрезмерными, преувеличенными) заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В то же время глава государства выразил обеспокоенность излишней активностью сил НАТО в акватории Чёрного моря.