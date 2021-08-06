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Bloomberg подсказал Байдену идею "мощного оружия" против Путина

06 августа 2021, 09:00  •  225 • Политика
Bloomberg задался вопросом о том, попадёт ли президент США Джо Байден в ловушку с Россией одного из своих предшественников на этом посту - Барака Обамы. При этом автор публикации подсказал главе Белого дома идею, как он считает, "мощного оружия" против президента России Владимира Путина.
"Нет ничего, что президент России Владимир Путин ненавидит и любит больше, чем то, что его недооценивают", - говорится в публикации Bloomberg.
Автор статьи задаётся в связи с этим вопросом: а сможет ли президент США Джо Байден избежать ловушки с Россией, в которую в своё время угодил экс-глава Белого дома Барак Обама?
В публикации отмечается, что образ России как деградирующей державы с экономикой, которая мало производит, кроме нефти и газа, - это неправда. И такой подход к Москве - только половина проблемы, поскольку, постоянно продуцируя этот образ, лидеры США навлекают неприятности.
Напомним, ранее Байден довольно провокационно высказался о президенте России, рассуждая о "проблеме Путина". На взгляд "сонного Джо" (так прозвали своего президента сами американцы ещё задолго до его победы на выборах в 2020 году за то, что тот нередко засыпал во время интервью), эта проблема заключается в том, что "он (Путин) сидел на вершине экономики, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше". И, на взгляд главы Белого дома, такое экономическое отчаяние, мол, делает президента России "ещё более опасным".
Автор публикации цифрами доказывает ошибочное суждение Байдена и о лидере, и об экономике нашей страны, подчёркивая при этом, что "Путин ни в коей мере не испытывает "настоящих проблем" из-за экономики России, страдающей от дисбалансов, коррупции и анемичного роста, каким он определённо является". Пассаж про "опасного Путина" тоже опровергли, заметив, что "настоящие невзгоды фактически сделали советских и российских лидеров податливыми, а не агрессивными в конце 1980-х и вплоть до 2000-х годов". То есть до прихода Путина к власти.
"Путин не любит публичное унижение, как обнаружил бывший босс Байдена Барак Обама, в ущерб интересам США", - напоминает Bloomberg момент, когда экс-президент США назвал нашу страну "региональной державой", а "Путин не скрывал, что находил это "неуважительным".
Резюмируя свою публикацию, автор подал Байдену идею "мощного оружия" против Путина, отметив, что с президентом России "должна быть более эффективная стратегия, чем увольнение".
"Уважение к противнику может быть более мощным оружием, чем пренебрежение", - получил подсказку Байден.

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