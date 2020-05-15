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Bloomberg озадачил не коронавирус, а то, почему русских умирает так мало
15 мая 2020, 20:55 • 99 • В мире
Информагентство Bloomberg озадачило, почему смертность от коронавируса в России меньше, чем в других пострадавших от пандемии странах. В статье с обескураживающим названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" журналисты попытались понять, с чем связан низкий показатель смертности.
В статье Bloomberg журналисты опросили западных экспертов по поводу официальных данных о смертности от коронавируса в России. В публикации говорится, что наша страна находится в десятке наиболее пострадавших стран от пандемии, при этом у нас уровень смертности даже ниже 1 процента.
А вот в европейских странах - Испании, Франции, Великобритании - данный показатель 12-14%.
В Германии - 4,4 процента, а в США - 6 процентов.
Журналисты не преминули указать, что в РФ проводится масштабное тестирования на коронавирус, при этом более 40 процентов выявленных случаев заражения протекают бессимптомно.
"В среду Министерство здравоохранения заверило, что при классификации смерти пациентов с диагнозом COVID-19 придерживается правил международной статистики. Это означает, что в качестве причины смерти указывается болезнь, которая непосредственно к ней привела - например, острая сосудистая недостаточность", - пишет Bloomberg.
Отметим, что подобными нападками в адрес России уже отличились зарубежные издания The Financial Times и The New York Times.
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