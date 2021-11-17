Bloomberg описал худший для России сценарий развития миграционного кризиса

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Американское издание допустило открытую войну с участием РФ и НАТО

Нервы у участников конфликта на границе Белоруссии и Польши накалены до предела. Одна "шальная пуля" может стать поводом для того, чтобы силовики по обе стороны линии соприкосновения открыли огонь для поражения. В худшем случае миграционный кризис перерастет в полномасштабную войну. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Безусловно, война является самым плохим сценарием развития событий для нашей страны. Автор статьи полагает, что при открытом противостоянии сторонам конфликта придется обращаться за помощью к союзникам. Польша попросит помощи у НАТО, а Белоруссия – у России.

Примечательно, что в Минске уже звучат намеки о готовности разместить в стране современное российское вооружение. Так, министр обороны Белоруссии заявил, что при необходимости можно попросить у Москвы ракетные комплексы "Искандер".

Обозреватель Bloomberg рекомендует руководству США, Евросоюза и Североатлантического альянса убедить нашу страну "не повышать ставки". Аналитик указывает, что постсоветское пространство находится в сфере влияния России.

По мнению обозревателя издания, ЕС выбрал правильную политику санкционного давления на Белоруссию. Он считает такой подход оптимистичным сценарием для решения миграционного кризиса.

Добавим, что Евросоюз может существенно ограничить финансовые потоки для режима Александра Лукашенко. Оппозиционер Павел Латушко сообщил, что ЕС планирует блокировать обмен белорусских средств МВФ на евро.