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Bloomberg обвинили в разжигании войны. Скандал дошёл до ООН

05 февраля 2022, 20:40  •  192 • Политика
Американское агентство Bloomberg, которое сообщило о начале вторжения России на Украину, обвинили в разжигании войны. Скандал дошёл до ООН. В международной организации осудили американских журналистов за фейк.
Агентство Bloomberg оказалось в центре крупнейшего скандала. Оно сообщило, что Россия якобы начала вторжение на Украину, хотя на самом деле никто ни на кого не нападал. Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак призвал западные СМИ не провоцировать обострение и без того непростой ситуации на Украине.
Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации,
- отметил он, отвечая на вопрос "РИА Новости".
Напомним, американские и британские СМИ уже третий месяц сообщают о подготовке России к вторжению на Украину. Они даже обозначили примерный срок "вторжения" - январь или февраль. Поведением западных партнёров недовольна как Москва, так и Киев. В России уже неоднократно опровергали слухи о якобы вторжении. Там считают, что американская пресса распространяет фейки в своих интересах. На Украине тоже недовольны слухами о русском вторжении, так как они нервируют украинцев и отпугивают иностранных инвесторов.

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