Американское агентство Bloomberg, которое сообщило о начале вторжения России на Украину, обвинили в разжигании войны. Скандал дошёл до ООН. В международной организации осудили американских журналистов за фейк.

Агентство Bloomberg оказалось в центре крупнейшего скандала. Оно сообщило, что Россия якобы начала вторжение на Украину, хотя на самом деле никто ни на кого не нападал. З аместитель о фициального представителя Генсека ООН Фархан Хак призвал западные СМИ не провоцировать обострение и без того непростой ситуации на Украине.

Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации,

- отметил он, отвечая на вопрос "РИА Новости".

Напомним, американские и британские СМИ уже третий месяц сообщают о подготовке России к вторжению на Украину. Они даже обозначили примерный срок "вторжения" - январь или февраль. Поведением западных партнёров недовольна как Москва, так и Киев. В России уже неоднократно опровергали слухи о якобы вторжении. Там считают, что американская пресса распространяет фейки в своих интересах. На Украине тоже недовольны слухами о русском вторжении, так как они нервируют украинцев и отпугивают иностранных инвесторов.