Bloomberg назвал самые горячие точки мира в 2019 году

Американское деловое агентство Bloomberg провело собственный анализ международной обстановки и предрекло тяжёлый 2019 год для мира. Агентство составило географию наиболее вероятных горячих точек планеты — стран, которые будут в центре политических конфликтов и кризисов

Автор:

Кучер Егор

Уходящий 2018 год был непростым для мира. И хотя пока не произошло мирового кризиса, как в 2008 году, и не началась полномасштабная война, 2018 год продемонстрировал, что международная обстановка стремительно ухудшается.

В 2017 году, например, никто не знал, что такое торговые войны. Никто не говорил о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, скорее всего, покинет политический небосклон. Тогда Европа ещё не догадывалась, что её судьбу с лёгкостью рискует повторить и французский лидер Эммануэль Макрон. Усиление популистов в Европе вообще рассматривали скорее как временное и неопасное явление. Наконец, никто в мире тогда не догадывался, что человечество благодаря США сделает решительный шаг вперёд в деле разрушения мировой безопасности.

2018 год показал, насколько всё может стремительно поменяться.

Мир меняется

Агентство Bloomberg приложило к материалу о горячих точках в мире в 2019 году специальную карту. На ней красным цветом подсвечены страны, которые будут в центре мировых кризисов. Прогноз агентства сгруппирован по наиболее актуальным темам. В самом начале говорится о том, что особенного позитива в 2019 году человечеству ждать просто неоткуда.

«Мир быстро меняется, и 2019 год обещает стать проблемным и хаотичным. Подъём Китая на Востоке и приход к власти популистов на Западе привели к тому, что к середине 2018 года на главные демократические экономики мира приходилась уже лишь треть всего ВВП стран "Большой двадцатки", тогда как в 2007 году этот показатель равнялся 83%», — отмечает агентство.

Масштабный пересмотр направлений мирового развития, по мнению Bloomberg, произойдёт из-за «неравенства в доходах, столкновения цивилизаций и высокомерия Запада», эта тенденция продолжится.

Каждый из локальных сценариев имеет несколько путей развития, включая наихудший. К описанию такого сценария добавляется оценка связанных с его развитием рисков по шкале от «низкого» до «высокого».

Новая гонка вооружений

На первое место среди мировых угроз 2019 года Bloomberg по праву ставит гонку вооружений, которая должна набирать обороты. Красным цветом на карте отмечены США, Россия и Китай. Агентство напоминает, что выдвинутый Вашингтоном Москве 60-дневный ультиматум по выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истекает в феврале.

Между тем не подписавший это соглашение Китай сейчас уже имеет большой арсенал запрещённых договором ракет. Россия же заявляет, что не нарушала условий договора,

— напоминает Bloomberg.

Фото: guruXOX / Shutterstock.com

Худший сценарий по версии агентства: США выходят из договора, а Россия нацеливает ранее запрещённые ракеты на своих западных соседей, «подстёгивая гонку вооружений, в том числе в высокотехнологичном оружии, а также бросая "политическую гранату" в НАТО, так как у США, стран Восточной и Западной Европы нет единства в том, как стоит на это реагировать».