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Bloomberg назвал новую санкционную цель США в России
17 декабря 2021, 08:15 • 164 • Политика
Агентство Bloomberg назвало новую цель США в России. Вашингтон намерен начать с санкционного формата и попробовать нанести экономический удар.
По данным агентства, санкционный перечень, ранее направленный на компании энергетического и банковского секторов, будет расширен. При этом среди целей США в России оказались оборонные предприятия нашей страны.
В материале уточняется, что в новый пакет санкций, который готовит Вашингтон, включены меры, нацеленные на финансовые институты России, а также наши банки и доступ к платёжным системам, в том числе SWIFT. При этом целями новых ограничений также планируется сделать оборонные компании России, энергетический сектор, в том числе угольный, и технологический экспорт. Также в новом пакете предполагается расширение в том числе санкций в отношении определённых граждан нашей страны.
Согласно данным источников агентства, указанные меры предполагается ввести в случае "вторжения" России на Украину.
Ранее экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби совместно с экс-советником министра обороны в администрации Трампа Дугласом Макгрегором пошагово объяснили Украине, что с ней будет, если Россия откровенно разозлится.
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