Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Главная / Политика

Bloomberg назвал новую санкционную цель США в России

17 декабря 2021, 08:15  •  164 • Политика
Агентство Bloomberg назвало новую цель США в России. Вашингтон намерен начать с санкционного формата и попробовать нанести экономический удар.
По данным агентства, санкционный перечень, ранее направленный на компании энергетического и банковского секторов, будет расширен. При этом среди целей США в России оказались оборонные предприятия нашей страны.
В материале уточняется, что в новый пакет санкций, который готовит Вашингтон, включены меры, нацеленные на финансовые институты России, а также наши банки и доступ к платёжным системам, в том числе SWIFT. При этом целями новых ограничений также планируется сделать оборонные компании России, энергетический сектор, в том числе угольный, и технологический экспорт. Также в новом пакете предполагается расширение в том числе санкций в отношении определённых граждан нашей страны.
Согласно данным источников агентства, указанные меры предполагается ввести в случае "вторжения" России на Украину.
Ранее экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби совместно с экс-советником министра обороны в администрации Трампа Дугласом Макгрегором пошагово объяснили Украине, что с ней будет, если Россия откровенно разозлится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



164
Источник
Похожие новости
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 02:25
The Wall Street Journal прозрел: русские и китайцы договорились - США проиграли
17 декабря 2021, 04:10
США выгодно вхождение Украины в состав России. Идея конгрессмена ушла в массы
17 декабря 2021, 04:10
Зачем Запад лезет: Будина о "минах", заложенных в ультиматуме к России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
11 декабря 2021, 23:15
Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.