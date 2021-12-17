Bloomberg назвал новую санкционную цель США в России

Агентство Bloomberg назвало новую цель США в России. Вашингтон намерен начать с санкционного формата и попробовать нанести экономический удар.

По данным агентства, санкционный перечень, ранее направленный на компании энергетического и банковского секторов, будет расширен. При этом среди целей США в России оказались оборонные предприятия нашей страны.

В материале уточняется, что в новый пакет санкций, который готовит Вашингтон, включены меры, нацеленные на финансовые институты России, а также наши банки и доступ к платёжным системам, в том числе SWIFT. При этом целями новых ограничений также планируется сделать оборонные компании России, энергетический сектор, в том числе угольный, и технологический экспорт. Также в новом пакете предполагается расширение в том числе санкций в отношении определённых граждан нашей страны.

Согласно данным источников агентства, указанные меры предполагается ввести в случае "вторжения" России на Украину.

Ранее экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби совместно с экс-советником министра обороны в администрации Трампа Дугласом Макгрегором пошагово объяснили Украине, что с ней будет, если Россия откровенно разозлится.