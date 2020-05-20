Bloomberg капитулировало: Русские дипломаты заставили опровергнуть наглую ложь о койках

Американскому агентству Bloomberg пришлось внести правки в свой материал о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в США раскритиковало статью за лживые данные.

В частности, правки были внесены в подпись к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее авторы материала в своей статье заявили о том, что в России 3,8 больничных койки приходится на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. Согласно же оригинальным данным, обнародованным на сайте Всемирного банка, на которые указали русские дипломаты, всё совершенно наоборот: 8,2 в России против 3,8 в среднем в странах ОЭСР, по сведениям на 2013 год.

В российском посольстве обвинили издание в откровенной лжи и голословных политизированных обвинениях.

Bloomberg было вынуждено исправить лживые данные на настоящие.