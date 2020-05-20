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Bloomberg капитулировало: Русские дипломаты заставили опровергнуть наглую ложь о койках
20 мая 2020, 14:55 • 133 • Политика
Русские дипломаты заставили американских журналистов опровергнуть наглую, неприкрытую ложь о количестве больничных коек в нашей стране. Bloomberg позорно капитулировало.
Американскому агентству Bloomberg пришлось внести правки в свой материал о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в США раскритиковало статью за лживые данные.
В частности, правки были внесены в подпись к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ранее авторы материала в своей статье заявили о том, что в России 3,8 больничных койки приходится на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. Согласно же оригинальным данным, обнародованным на сайте Всемирного банка, на которые указали русские дипломаты, всё совершенно наоборот: 8,2 в России против 3,8 в среднем в странах ОЭСР, по сведениям на 2013 год.
В российском посольстве обвинили издание в откровенной лжи и голословных политизированных обвинениях.
Bloomberg было вынуждено исправить лживые данные на настоящие.
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