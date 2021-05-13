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Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

13 мая 2021, 10:10  •  127 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям
Евросоюз опасается, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины. Об этом говорится в документе организации, который распространили на этой неделе среди ее членов.
Как пишет Bloomberg, редакция которого якобы ознакомилась с документом, европейцы переживают, что "де-факто интегрировать" территорию Незалежной – самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР – Россия хочет с помощью "нелегитимных" выборов, а также выдачи местным жителям паспортов РФ.
При этом Россия не раз опровергла подобные домыслы, уточняя, что у нашей страны нет желания создавать Незалежной проблемы. В Москве также подчеркивали, что выдача паспортов связана с гуманитарным вопросом, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе перешла все возможные границы.
Авторы материала отмечают, что в случае если Украина предоставит Донбассу большую автономность, она лишится возможности стать членом ЕС и НАТО. Также в документе перечисляется то, что Европа может сделать, чтобы усилить "устойчивость" Киева перед "российской агрессией".
Речь идет о помощи в борьбе с гибридными угрозами, в том числе кибератаками и дезинформацией, а также с вакцинацией против коронавируса, чтобы не допустить еще большего социального и экономического кризиса. Кроме того, ЕС мог бы усилить энергетическую безопасность Незалежной, чтобы снизить ее зависимость от РФ, а также допустить страну до некоторых европейских проектов по безопасности.
При этом в другой записке говорится о том, что послы ЕС в комитете по политике и безопасности альянса, обсуждая возможность помочь Украине присоединиться к НАТО, разошлись во мнениях. Одни поддержали имеющийся план поддержки и действий. Другая же группа отметила, что Киев недостаточно занимается реформами, которые способен осуществить сам. Например, Украина не преуспела в вопросе борьбы с коррупцией. Эта часть европейцев полагает, что странам содружества нужно больше обсуждать тему реформ Украины прежде, чем затрагивать вопросы сотрудничества со страной, в том числе о включении ее в программы безопасности блока.

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