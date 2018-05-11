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Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин

11 мая 2018, 16:54  •  54 • Аналитика

Ближний Восток вновь на грани большой войны. Последние дни израильтяне и иранцы наносят ракетные и ракетно-бомбовые удары по позициям друг друга, подкрепляя реальные боевые действия воинственной риторикой. 

Едва появились сообщения о разгроме запрещенного в России Исламского государства и о постепенном снижении накала гражданской войны в Сирии, в топку конфликта подбросили новые дрова.

Основными участниками конфликта сейчас являются Израиль и Иран. Пока театром начинающихся боевых действий между ними стала Сирия, но очевидно, что в случае эскалации конфликта и перерастания его в полномасштабную войну, чего никто не исключает благодаря чрезвычайному высокому накалу страстей, он наверняка распространится и на другие страны региона.

Сейчас все аналитики лихорадочно просчитывают возможные сценарии дальнейшего развития событий и вероятность войны между Тель-Авивом и Тегераном. И конечно же, возможности для ее предотвращения. Агентство Bloomberg, например, считает, что, кроме президента России Владимира Путина, это не сможет сделать никто.

Bloomberg, конечно, обратил внимание на встречу Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приехавшего в Москву на празднование 73-й годовщины победы во Второй мировой войне. Особенно важно, по мнению всех экспертов, то, что встреча между лидерами России и Израиля произошла за считанные часы до нанесения израильской авиацией ракетно-бомбовых ударом по десяткам иранских позиций на территории Сирии.

Ближний Восток всегда был и остается местом очень сложной геополитической и дипломатической игры, в которой переплелись зачастую противоположные интересы многих стран. Перед отъездом в Москву премьер Израиля заявил журналистам: «С учетом того, что происходит в Сирии, существует необходимость продолжить координацию действий между российскими и израильскими военными…».

Подробности переговоров в Кремле неизвестны, но аналитики предполагают, что главной темой наверняка было обострение обстановки в регионе. Израильский премьер, предположительно, просил Владимира Путина не поставлять Дамаску зенитные ракетные комплексы, которые будут угрожать очевидному превосходству Израиля в воздухе.

На данном этапе, считает Bloomberg, Москва может разрешить Тель-Авиву проводить ограниченные ракетно-бомбовые удары по иранским объектам на территории Сирии. Последние 2,5 года, которые длится участие России в гражданской войне в Сирии, Кремль предпочитает не обращать внимания на атаки Тель-Авивом складов с вооружениями и транспортных конвоев с оружием, которое предназначается для Хезболлы. Кстати, израильтяне утверждают, что майские удары - ответная мера на обстрелы иранскими ракетами территории Израиля. 

После встречи с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху был настроен оптимистически. Агентство Reuters передает его осторожные слова, что Россия, по его мнению, едва ли попытается ограничить действия Израиля в Сирии. 

Не осталось незамеченным и недавнее интервью министра обороны Израиля Авигдора Либермана, напомнившего Москве, что Тель-Авив не поддержал западные санкции против России как после присоединения Крыма, так и после загадочной истории с попыткой отравления в британском Солсбери отца и дочери Скрипалей.

Иран, конечно, является союзником России в Сирии, но Кремль, полагает Bloomberg, не заинтересован в его чрезмерном усилении. Между тем, к этому, по всей видимости, все и идет. Достаточно вспомнить фактическую победу Хезболлы, еще одного непримиримого врага еврейского государства, и его союзников в Ливане, и прогнозы по выборам в Ираке, которые должны состояться в субботу, 12 мая. Многие политологи предсказывают хорошие результаты для шиитских политических партий и организаций, которые поддерживает Тегеран.

В Москве, конечно, не заинтересованы и в эскалации конфликта между Тель-Авивом и Тегераном. Россия предпринимает все усилия для ослабления напряженности в регионе. С этой целью в Тегеран в среду летал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков. Он обсуждал с заместителем главы МИД ИРИ Аббасом Арачи реализацию ядерной сделки, из которой накануне вышел Вашингтон. Наверняка, речь шла и о сложной текущей обстановке в регионе.

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