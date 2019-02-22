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Bloomberg: Англосфере приходит конец, виноваты Brexit и Трамп

22 февраля 2019, 11:24  •  121 • Политика
Агентство Bloomberg обвинило выход Великобритании из ЕС и избрание Дональда Трампа президентом США в крахе англосферы.
Англосфере приходит конец, "евангелические" отношения между США и Великобританией рушатся из-за Brexit и избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Под англосферой автор материала понимает не пятую часть мира, говорящую на английском языке, а конкретно США и Великобританию. Отношения этих двух стран издание описывает чуть ли не как святые и "евангелические" и горько плачет о том, что им приходит конец.
Bloomberg признает, что в остальном мире далеко не все были в восторге от продвигаемой англосферой политики, но были вынуждены мириться с мощью и влиянием США и Великобритании. Но автор всё равно в шоке от того, что остальные страны не плачут, как он, о том, что англосфера идет ко дну.
В крахе англосферы Bloomberg винит "обычных подозреваемых" - Трампа, а также выход Великобритании из ЕС. Отмечается, что если в ближайшее время ничего не будет сделано, англосфере окончательно придёт конец. В частности, автор материала призывает не допустить переизбрания Трампа, а также выражает надежду, что при отсутствии сделки с ЕС выход Британии ещё можно переиграть.
"Давайте надеяться, что она (англосфера) скоро восстановит свои силы", - подводит итог Bloomberg.

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