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Bloomberg: "вторжение" России на Украину в 2021 году откладывается из-за болот
26 ноября 2021, 16:20 • 130 • Политика
Москва для атаки на Незалежную передислоцировала ВС РФ "вплоть до Камчатки"
Знатоки американского агентства Bloomberg установили, почему Россия откладывает назначенное Западом "вторжение" на Украину в 2021 году. Российской армии, оказывается, мешает "заболоченная местность".
Свои выводы журналисты со ссылкой на западных и московских "военных аналитиков".
"Топкая местность и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России на Украину невозможным ранее января, создавая окно для дипломатии, чтобы увести президента Владимира Путина от войны", – пишут авторы.
Основываясь на "открытых источниках и изображениях" о якобы скоплениях российских войск у границы с Незалежной они утверждают, что на всей территории РФ прошла передислокация "вплоть до Камчатки" на тот случай, если конфликт перерастет в более "глобальную войну". В публикации отмечается, что этот регион расположен рядом с Японией и США.
Напомним, в последние несколько недель на Западе и Украине идет масштабная пропагандистская кампания по навязыванию общественности мысли, что Москва вот-вот нападет на соборную. И все это аккурат в преддверии возможного саммита лидеров РФ И США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченного на декабрь текущего года.
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