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Блондинка-помощница Вакарчука "иронично" рассказала, на что пошла ради "величия арийской расы". Шутки не вышло

16 декабря 2019, 17:39  •  92 • В мире
Менеджер группы "Океан Ельзи", лидером которой является украинский депутат Святослав Вакарчук, Виктория Хоменко заявила, что перекрасилась в блондинку "ради величия арийской расы".
Менеджер группы "Океан Ельзи", а также пресс-секретарь ныне депутата рады Святослава Вакарчука заявила, что перекрасилась, культивируя "величие арийской расы". Об этом Виктория Хоменко написала на странице в Facebook.
Впрочем, вскоре сам пост был удалён. Однако журналисты успели сделать скриншот сообщения.
В своем посте Хоменко объяснила, что перекрасилась в блонд, "увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране". При этом она также поинтересовалась у подписчиков, что они сделали для дестабилизации в стране.
Как пишет издание "Страна", приближённая Вакарчука таким образом хотела выразить сомнение в обвинении подозреваемых в убийстве Шеремета. Но, судя по удалённому посту, вышло неудачно.
Как сообщалось ранее, украинские силовики задержали нескольких подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Главный подозреваемый Андрей Антоненко, у которого в квартире обнаружили полуразобранную мину, на суде опроверг свою приверженность "арийским" идеям.

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