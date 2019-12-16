Блондинка-помощница Вакарчука "иронично" рассказала, на что пошла ради "величия арийской расы". Шутки не вышло

Менеджер группы "Океан Ельзи", а также пресс-секретарь ныне депутата рады Святослава Вакарчука заявила, что перекрасилась, культивируя "величие арийской расы". Об этом Виктория Хоменко написала на странице в Facebook.

Впрочем, вскоре сам пост был удалён. Однако журналисты успели сделать скриншот сообщения.

В своем посте Хоменко объяснила, что перекрасилась в блонд, "увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране". При этом она также поинтересовалась у подписчиков, что они сделали для дестабилизации в стране.

Как пишет издание "Страна", приближённая Вакарчука таким образом хотела выразить сомнение в обвинении подозреваемых в убийстве Шеремета. Но, судя по удалённому посту, вышло неудачно.

Как сообщалось ранее, украинские силовики задержали нескольких подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Главный подозреваемый Андрей Антоненко, у которого в квартире обнаружили полуразобранную мину, на суде опроверг свою приверженность "арийским" идеям.