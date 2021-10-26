Блокпосты поделят крымчан на сорта?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился выставить блокпосты на въездах и выездах из города – для проверки QR-кодов. Есть, правда, подозрение, что ковид в этой истории лишь предлог. Стремление отгородиться у севастопольцев – сродни идее фикс, необъяснимой, но крайне навязчивой. В восьмидесятые годы Город русских моряков был «закрытым» - чтобы туда попасть, крымчане должны были по несколько суток оформлять разрешения в КГБ. А севастопольцы этой своей «самостью» очень гордились.

Сюжет: Украинский кризис

Интрига же заключалась в следующем: крымчанам, чтобы попасть в Севастополь, приходилось подолгу оформлять документы. А севастопольцам, чтобы выехать в любой крымский город, никаких дополнительных документов не требовалось, они въезжали и выезжали, как будто их город был открытым. Свободные люди – в отличие от остальных крымчан! И в этом был дух некоей избранности. Как известно, главный комплекс севастопольцев заключён в том, что их город – не столичный. Отсюда и традиционное неодобрительное и ревнивое отношение к симферопольцам. Доходило порой до смешного – в Севастополе, к примеру, в девяностые и нулевые годы действовали автономные русские организации, по сути, и палец о палец не ударившие, чтобы привести к власти первого президента Крыма Юрия Мешкова. «Моя хата с краю», буквально. Весь Крым болел за симферопольскую «Таврию» - первого чемпиона Украины по футболу и одну из четырёх команд украинского чемпионата, ни разу не «вылетавшую» из высшего дивизиона. Но только не севастопольцы. Ревность – страшное чувство. Когда в середине девяностых сняли блокпосты и город стал открытым, севастопольцы, наверное, пережили шок много больший, чем даже в 1992 году, когда Крым оказался вне России после распада Союза.

Ещё в 2014-м в Севастополе стали раздаваться голоса – верните нам блокпосты! На резонный вопрос «зачем?» внятных ответов не находилось, ведь и Балаклава перестала быть тайной за семью печатями, и в самом Севастополе никаких военных секретов давно не было (за этим, кому интересно, - в соседнюю Качу, после соответствующей проверки и оформления разрешения). Но, тем не менее, стремление отгородиться от прочих крымчан никуда не делось. И вот, что называется, подвалило, появился предлог – ковид. Знает ли Развожаев о «комплексе севастопольцев», которому он, вольно или невольно, подыгрывает? Впрочем, если севастопольцам так важно отгородиться, - на здоровье. Только пусть будет по справедливости. В таком случае, блокпосты должны действовать в двух направлениях. Хочешь, севастополец, позагорать на приличном и чистом крымском пляже? Оформляй документы на выезд из города! А если нет, ныряй наперегонки с подводными лодками в лужицах солярки на местных пляжах – являя тем самым преданность своему закрытому городу. Логично, не так ли?