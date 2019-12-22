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Блокпост закрыт: Американскую колонну броневиков развернули обратно сирийские военные

22 декабря 2019, 00:24  •  43 • В мире
Сирийские военные не пропустили колонну американских бронированных автомобилей. Для военнослужащих из США оказался закрыт блокпост Камышлы в Хасаке, передаёт портал Nation News. Водитель одного из броневиков попытался прорваться через другой блокпост - в Дамхи, однако его развернули обратно.
Неприятный для военных из США инцидент произошёл на блокпосту Камышлы в Хасаке. Как сообщает портал Nation News, там правительственная армия Сирии не пропустила целую колонну американских бронированных автомобилей. Один из водителей попытался проехать в объезд - через блокпост в селе Дамхи. Однако его ждала та же судьба: американца развернули обратно.
Как сообщают СМИ, совсем недавно правительственные войска Сирии очистили Дамхи от курдов из бандформирований.
В начале декабря 2019 года у русских военных произошла встреча с американцами. Российские истребители в Сирии прогнали самолёт-разведчик США подальше от военной базы Хмеймим. Отмечается, что американский противолодочный самолёт-разведчик Boing P-8 Poseidon продвигался вдоль сирийского побережья, но даже не успел приблизиться к российской военной базе. На его перехват тут же вылетели истребители России и отогнали подальше от Хмеймима.

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