Блокпост закрыт: Американскую колонну броневиков развернули обратно сирийские военные

Неприятный для военных из США инцидент произошёл на блокпосту Камышлы в Хасаке. Как сообщает портал Nation News, там правительственная армия Сирии не пропустила целую колонну американских бронированных автомобилей. Один из водителей попытался проехать в объезд - через блокпост в селе Дамхи. Однако его ждала та же судьба: американца развернули обратно.

Как сообщают СМИ, совсем недавно правительственные войска Сирии очистили Дамхи от курдов из бандформирований.

В начале декабря 2019 года у русских военных произошла встреча с американцами. Российские истребители в Сирии прогнали самолёт-разведчик США подальше от военной базы Хмеймим. Отмечается, что американский противолодочный самолёт-разведчик Boing P-8 Poseidon продвигался вдоль сирийского побережья, но даже не успел приблизиться к российской военной базе. На его перехват тут же вылетели истребители России и отогнали подальше от Хмеймима.