|
Блокпост закрыт: Американскую колонну броневиков развернули обратно сирийские военные
22 декабря 2019, 00:24 • 43 • В мире
Сирийские военные не пропустили колонну американских бронированных автомобилей. Для военнослужащих из США оказался закрыт блокпост Камышлы в Хасаке, передаёт портал Nation News. Водитель одного из броневиков попытался прорваться через другой блокпост - в Дамхи, однако его развернули обратно.
Неприятный для военных из США инцидент произошёл на блокпосту Камышлы в Хасаке. Как сообщает портал Nation News, там правительственная армия Сирии не пропустила целую колонну американских бронированных автомобилей. Один из водителей попытался проехать в объезд - через блокпост в селе Дамхи. Однако его ждала та же судьба: американца развернули обратно.
Как сообщают СМИ, совсем недавно правительственные войска Сирии очистили Дамхи от курдов из бандформирований.
В начале декабря 2019 года у русских военных произошла встреча с американцами. Российские истребители в Сирии прогнали самолёт-разведчик США подальше от военной базы Хмеймим. Отмечается, что американский противолодочный самолёт-разведчик Boing P-8 Poseidon продвигался вдоль сирийского побережья, но даже не успел приблизиться к российской военной базе. На его перехват тут же вылетели истребители России и отогнали подальше от Хмеймима.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2019, 17:09
|
15 декабря 2019, 05:54
|
19 декабря 2019, 00:54
|
19 декабря 2019, 00:54
|
16 декабря 2019, 10:54
|
20 декабря 2019, 06:09
|
17 декабря 2019, 19:24