Блокнот и ручка: Захарова назвала виновных в кризисе Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над угрозами санкций со стороны США странам, которые «подрывают демократию» в Венесуэле. Об этом Захарова написала в своем фейсбуке.

«Болтон пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты Венесуэлы». Своим блокноту и ручке, что ли?» — удивилась представитель российского МИДа.

Ранее издание The Washington Post опубликовало фотографию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, на которой он стоит с блокнотом, на открытом листе которого можно разглядеть запись «пять тысяч солдат в Колумбию».

Фото дало повод для множественных спекуляций на тему вероятной отправки американских военных в соседнюю с Венесуэлой страну. Источники WP в Пентагоне заявили, что не получали приказ об отправке Вооруженных сил США в Южную Америку.

В Белом доме подчеркнули, что «рассматривают все возможные варианты по поводу ситуации в Венесуэле». Сам Болтон в своем твиттере заявил, что Америка «продолжает делать все возможное, чтобы оторвать нелегитимный режим Мадуро от его источников дохода, и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, чтобы вернуть стране демократию».

Представитель МИД РФ Мария Захарова вскоре заявила, что «на возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степень беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне». В своем посте в фейсбуке представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, сообщает ФАН, что

«возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии».

В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что причины упоминания «пяти тысяч солдат» в блокноте Болтона им неизвестны. Колумбийский МИД подчеркнул, что Богота разделяет позицию стран «Группы Лима» (наднациональная организация, созданная с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле, созданная в августе 2017 года, в нее входят Канада, Бразилия, Чили, Колумбия, Аргентина, Мексика и прочие страны обеих Америк) в отношении ситуации в Венесуэле и будет продолжать развивать отношения с США «по всем темам, представляющим взаимный интерес».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы все же могут быть отправлены в Венесуэлу. «Не хочу говорить, в каком случае [придется применить военную силу], но это, определенно, одна из возможностей», — подчеркнул американский лидер. По его словам, он отказался ранее проводить встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку «ситуация зашла чересчур далеко». Трамп добавил, что «посмотрит, что будет происходить» в южноамериканской республике, столкнувшейся с политическим кризисом.

Сам Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в «инфантильности» из-за скандала с заметкой в блокноте. «То, что сделал Джон Болтон — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада», — заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер назвал историю провокацией, а поведение советника Трампа «детским и глупым». Говоря же о цели американских властей в Венесуэле, Мадуро отметил, что США хотят получать венесуэльские природные ресурсы.

Мадуро добавил, что американские империалисты хотят «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Вскоре США ввели против Венесуэлы санкции, сообщает НСН.