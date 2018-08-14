Блокирующий регламент ЕС – инструмент защиты Европы или успокоительная таблетка?

Потери Европы от санкций США на российском направлении на порядок больше, чем на иранском

США на протяжении десятилетий практикуют один и тот же метод своего господства: вводят в одностороннем порядке экономические санкции​​​​​ против того или иного государства, заставляя другие государства присоединяться к этим санкциям. Здесь прямое нарушение международного права (многосторонние санкции могут вводиться только Советом Безопасности ООН), тем не менее Конгресс США принимает всё новые экстерриториальные законы, распространяя их действие за пределы юрисдикции США.

Неучастие других государств в экономических санкциях Вашингтона грозит этим государствам вторичными санкциями (штрафами, замораживанием активов, блокированием коммерческих операций и т. п.). Такой полицейский порядок в духе America first позволяет убивать сразу двух зайцев: дожимать страну, которая объявлена объектом первичных санкций; с помощью вторичных санкций (или угрозы их применения) ослаблять другие государства. Причём второе здесь, как правило, важнее первого.

В роли первого «зайца» на протяжении десятилетий выступают Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, а с 2014 года и Россия. В этих странах, объясняет Госдеп, не всё в порядке с демократией, правами человека, там изготавливают химическое и ядерное оружие и т. д.

Вторым «зайцем» для США уже многие годы является Европейский союз. Стрельба по европейскому «зайцу» из Вашингтона ведётся давно, но Брюссель до сих пор делал вид, что выстрелов не замечает либо они ему нипочем. Между тем многие европейские банковские гиганты не раз штрафовались финансовыми регуляторами США за то, что они осуществляли операции с государствами, против которых Вашингтон объявлял санкции. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд. долл., чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, которые находятся под санкциями США. А в 2014 году рекордную сумму, превышающую 9 млрд. долл., заплатил американским властям крупнейший французский банк BNP Paribas SA. Банк признал, что он действительно сотрудничал с банками Судана, Кубы и Ирана, против которых Вашингтон ввёл санкции.

Покладистость европейских банков и компаний не трудно объяснить. Во-первых, ЕС имеет большое активное сальдо в торговле с США (в последние годы на уровне около 100 млрд. долл.), и ради сохранения такого сальдо можно потерпеть. Во-вторых, европейская банковская система прочно привязана к Федеральному резерву США. Любой шаг в сторону для европейских банков окончится плохо: будут заморожены их активы, заблокированы долларовые операции, закрыты дочерние структуры и филиалы на территории США и т. д.

Издержки, которые несла Европа от нарушения санкций в отношении Ирана, Северной Кореи, Кубы или Судана были ещё терпимы. Но вот Вашингтон расширил список «плохих» государств, с 2014 года внёс в него Россию, которая для многих в Европе находится в числе главных партнёров. Есть ряд интересных исследований, показывающих, что фактически это санкции в первую очередь направлены против Европы, а уже потом против России. Ущерб от санкций, который понесла Европа в 2014-2017 гг., в два-три раза превышает ущерб, понесённый Россией.

Однако Трамп сумел вывести Европу из состояния спячки. Тормошить европейцев он начал тем, что объявил о введении импортных пошлин на европейские товары, то есть восстановил режим протекционизма в торговле со Старым Светом. Теперь положительное сальдо в торговле ЕС с Америкой может начать таять подобно мартовскому снегу. Исчезнет та «морковка», из-за которой Брюссель закрывал глаза на незаконное преследование финансовыми регуляторами США европейских банков. И если Европа не желает превратиться в колонию Нового Света, ей придётся не только открыть глаза, но и показать зубы.

Первой встряской для европейцев стал выход США из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана. Трамп объявил, что, если Тегеран не согласится на новые условия Вашингтона (по ядерной программе и другим вопросам), экономические санкции против Ирана будут восстановлены в полном объёме. Могут быть введены и дополнительные, ещё более жесткие санкции против Тегерана. Возможно, будут сделаны попытки вновь перекрыть поставки углеводородов из Ирана в Европу, вновь заморожены международные резервы Ирана. Наверняка Вашингтон попытается добиться отключения иранской банковской системы от системы международных расчётов СВИФТ.

Трамп предупредил, что в экономических санкциях против Ирана должны участвовать все страны, в том числе подписавшие соглашение по Ирану в 2015 году. Китай и Россия сразу заявили о своей приверженности соглашению. Что касается Великобритании, Германии и Франции, то они заняли позицию между двух стульев. Последовали антиамериканские заявления ряда европейских чиновников и политиков (мол, из соглашения по Ирану выходить не будем, и санкций Вашингтона не боимся), но это были эмоции.

Что касается европейского бизнеса, то он, не очень надеясь на возможность эффективного противостояния европейских правительств диктату Вашингтона, начал потихоньку ретироваться, закрывая свои проекты в Иране (добыча и переработка углеводородов, строительство объектов экономической инфраструктуры, налаживание производства автомобилей, поставка большой партии самолётов «Аэробус» и др.). Европейские банки стали прекращать операции с Центробанком и коммерческими банками Ирана. Упущенные выходы европейских компаний и банков оцениваются десятками миллиардов долларов. Возникли и вполне реальные убытки: в экономику Ирана были вложены миллиарды евро, и всё это либо пошло прахом, либо перепродано за бесценок китайцам, которые уж точно из Ирана не уйдут.

В мае, июне, июле проходило большое количество встреч при закрытых дверях глав и высокопоставленных чиновников стран-членов Европейского союза и основных институтов ЕС (Еврокомиссия, Еврогруппа). Насколько можно судить, единого плана действий не выработано. Однако жизнь торопит: 7 августа 2018 года начиналась первая фаза американских санкций против Ирана, с 4 ноября стартует вторая фаза.

И вот 6 августа Еврокомиссия объявила о введении в действие с 7 августа так называемого блокирующего регламента. Это означает, что ЕС официально отказывается от участия в инициированных Вашингтоном санкциях. В истории Европы такой регламент вводился только единожды: в ноябре 1996 года в качестве ответа на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.

Комментарии экспертов, политиков и чиновников ЕС по этому поводу можно свести к следующему.

1. Европейский союз введением блокирующего регламента продемонстрировал свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Великобритания, Германия и Франция остаются в многостороннем соглашении по Ирану.

2. Европейский союз отказывается от участия в экономических санкциях против Ирана.

3. Европейские компании, которые пришли в Иран в период «оттепели», должны там оставаться.

4. Европейский союз примет все необходимые меры по защите компаний и банков стран-членов ЕС от возможных вторичных санкций Вашингтона.

Однако по четвёртому пункту конкретики очень мало. В документе ЕС обозначены два принципиальных направления защиты европейского бизнеса от вторичных экономических санкций Вашингтона: 1) выплаты компенсаций европейским компаниям за ущербы от американских санкций; 2) право компаний, понесших ущербы от санкций, подавать судебные иски с требованием компенсаций.

О конкретном механизме функционирования блокирующего регламента ничего не известно. Скорее всего, его просто нет. Из каких источников Брюссель собирается покрывать ущерб европейских компаний? Из общего европейского бюджета? Но он крайне мал, а после выхода из ЕС Великобритании станет ещё меньше. Из Европейского стабилизационного механизма (фонда)? Но его едва хватало на то, чтобы поддерживать на плаву Грецию, и, хотя программа помощи Греции в августе завершилась, на очереди с протянутой рукой стоят Италия, Португалия, Испания, у которых суверенный долг составляет 100 и более процентов ВВП.

А против каких виновников ущербов должны подавать исковые заявления европейские банки и компании? Против президента США Дональда Трампа? Или против Государственного департамента, Министерства финансов, Министерства юстиции США? Если это сделает какой-нибудь европейский банк, для него это будет самоубийство.