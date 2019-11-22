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Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"

22 ноября 2019, 02:09  •  118 • Политика
По словам главы Генической госадминистрации Андрея Онищенко, у него есть все возможности, чтобы заблокировать Крым. Украинскому чиновнику не нравится, что украинцы не только продолжают ездить в Крым, но и строят бизнес на этом. Потому Онищенко, заявив, что "шутки кончились", подготовил свой план "переворота" системы.
Глава Генической госадминистрации Андрей Онищенко заявил, что украинские власти намерены блокировать Крым и не дать перевозить туда жителей Незалежной. А проблема вся в том, что сами же украинцы устроили из доставки своих соотечественников бизнес.
Заплатив, можно с комфортом добраться до точки. Онищенко же надеется, что блокирование поможет ликвидировать такую возможность. Впрочем, и в этом случае помешать украинцам ездить в Крым не получится. Просто довозить туристов будут до границы, а не напрямую.
По словам Онищенко, как пишет "Утро.ру", некоторые водители забирают пассажиров в Херсонской области - в Новоалексеевске, а после едут на полуостров чуть ли не без остановок. И, что ещё больше расстраивает украинского чиновника, за такую перевозку они берут оплату в рублях.
"Шутки кончились, - чуть ли не кричит чиновник. - Будем реагировать в полной мере".
Андрей Онищенко считает, что его возгласы и требования помогут на корню пресечь происходящее. Впрочем... убедиться в этом можно будет только через время, а пока поток приезжающих сохраняется.

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