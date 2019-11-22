Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"

Глава Генической госадминистрации Андрей Онищенко заявил, что украинские власти намерены блокировать Крым и не дать перевозить туда жителей Незалежной. А проблема вся в том, что сами же украинцы устроили из доставки своих соотечественников бизнес.

Заплатив, можно с комфортом добраться до точки. Онищенко же надеется, что блокирование поможет ликвидировать такую возможность. Впрочем, и в этом случае помешать украинцам ездить в Крым не получится. Просто довозить туристов будут до границы, а не напрямую.

По словам Онищенко, как пишет "Утро.ру", некоторые водители забирают пассажиров в Херсонской области - в Новоалексеевске, а после едут на полуостров чуть ли не без остановок. И, что ещё больше расстраивает украинского чиновника, за такую перевозку они берут оплату в рублях.

"Шутки кончились, - чуть ли не кричит чиновник. - Будем реагировать в полной мере".

Андрей Онищенко считает, что его возгласы и требования помогут на корню пресечь происходящее. Впрочем... убедиться в этом можно будет только через время, а пока поток приезжающих сохраняется.