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Блокировки от НАТО не будет, вопрос с Калининградом "решится за пару часов" - эксперт

13 октября 2021, 23:20  •  173 • Политика
НАТО может устроить блокаду Калининградской области, пишет Forbes. "В этот же момент всё будет разблокировано нашими ударами с воздуха", - ответил на это военный эксперт Сергей Хатылев.
Страны НАТО могут заблокировать снабжение Калининградской области продовольствием, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. Заявление прокомментировал для Царьграда военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
Американский обозреватель напомнил, что Эстония недавно закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear дальностью 320 километров. Колумнист считает, что наличие такого оружия даёт Таллину "уникальную возможность создавать России проблемы" в Балтийском море.
Постепенное прекращение морской торговли с Калининградом может привести к появлению голодного эксклава с населением в 400 тысяч человек,
- пишет Дэвид Экс в статье Forbes.
Военный эксперт Сергей Хатылев указал, что сейчас заблокированными являются как раз-таки порты и грузовые терминалы Эстонии, Латвии и Литвы. Транзита и поставки продукции через эти регионы больше нет.
Это ведёт к таким вот разъярённым обещаниям нас заблокировать, нам перекрыть воздух, 400 тысяч человек, значит, там прекратят кушать, пить и есть. Это всё, будем говорить, от лукавого,
- пояснил Сергей Хатылев в интервью Царьграду.
Что касается крылатых ракет Blue Spear, то на сегодняшний день средств противодействия той группировке, которая создана в Калининградском особом районе, у стран НАТО нет, отметил военный эксперт. Поэтому даже если США подгонят свой Седьмой флот или эскадру каких-то отдельных кораблей, данная проблема "решится за пару часов".
В этот же момент всё будет разблокировано нашими ударами с воздуха,
- объяснил Сергей Хатылев.

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