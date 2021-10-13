Блокировки от НАТО не будет, вопрос с Калининградом "решится за пару часов" - эксперт

НАТО может устроить блокаду Калининградской области, пишет Forbes. "В этот же момент всё будет разблокировано нашими ударами с воздуха", - ответил на это военный эксперт Сергей Хатылев.

Страны НАТО могут заблокировать снабжение Калининградской области продовольствием, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. Заявление прокомментировал для Царьграда военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Американский обозреватель напомнил, что Эстония недавно закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear дальностью 320 километров. Колумнист считает, что наличие такого оружия даёт Таллину "уникальную возможность создавать России проблемы" в Балтийском море.

Постепенное прекращение морской торговли с Калининградом может привести к появлению голодного эксклава с населением в 400 тысяч человек,

- пишет Дэвид Экс в статье Forbes.

Военный эксперт Сергей Хатылев указал, что сейчас заблокированными являются как раз-таки порты и грузовые терминалы Эстонии, Латвии и Литвы. Транзита и поставки продукции через эти регионы больше нет.

Это ведёт к таким вот разъярённым обещаниям нас заблокировать, нам перекрыть воздух, 400 тысяч человек, значит, там прекратят кушать, пить и есть. Это всё, будем говорить, от лукавого,

- пояснил Сергей Хатылев в интервью Царьграду.

Что касается крылатых ракет Blue Spear, то на сегодняшний день средств противодействия той группировке, которая создана в Калининградском особом районе, у стран НАТО нет, отметил военный эксперт. Поэтому даже если США подгонят свой Седьмой флот или эскадру каких-то отдельных кораблей, данная проблема "решится за пару часов".

В этот же момент всё будет разблокировано нашими ударами с воздуха,

- объяснил Сергей Хатылев.