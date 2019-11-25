Блокировка интернета, десятки погибших: Что происходит в Иране

Автор:

Курганов Дмитрий

Очередная волна протестов захлестнула Иран, однако информации в СМИ об этом довольно мало, и главная причина тому – в стране в течение нескольких дней практически не работал интернет.

Формальной причиной для возмущения населения называется резкое повышение цен на бензин и введение квот. 15 ноября власти распорядились увеличить стоимость автомобильного топлива на 50% – до 15 тысяч иранских риалов (около 13 рублей), при этом цена действует лишь для первых 60 литров в месяц. При покупке сверх этой нормы она удваивается. Правительство объяснило такие меры необходимостью помочь субсидиями 18 миллионам иранских семей, однако это оправдание приняли далеко не все.

Правозащитники бьют тревогу

Как и во время протестов 2017 года, люди недовольны, что власти слишком много внимания уделяют внешней политике, тратят на неё немалые средства, совершенно не заботясь о внутренних проблемах. В результате жители страны выходят на улицы Тегерана и других городов, оставляя после себя разрушенные или повреждённые объекты инфраструктуры – от банков и автозаправок до госучреждений и даже жилых домов.

При этом данные о числе погибших и пострадавших сильно разнятся. В официальных сообщениях властей речь может идти о 12 погибших, в то время как правозащитники уже насчитали полторы сотни жертв беспорядков. Президент страны Хасан Рухани обвиняет в организации протестов США и Израиль, называя их целью подрыв безопасности Ирана.

Инфляция и безработица

Рост цен на бензин стал последней каплей в чаше терпения людей, прежде всего малообеспеченных слоёв населения. Доля жителей, находящихся за чертой бедности, в отдельных провинциях превышает 40%, и за последние три года ситуация только ухудшается. На иранскую экономику очень сильно давит эмбарго со стороны США, которые в мае 2018 года запретили стране экспорт нефти из-за разрыва соглашения по ядерной программе и пригрозили санкциями тем, кто будет её у Тегерана покупать.

Протесты в Тегеране. Фото: Sobhan Farajvan/Globallookpress

Растёт безработица среди молодёжи. В 2019 году показатель приблизился к 30%. По подсчётам аналитиков, к концу декабря инфляция вплотную подберётся к 50%. В свою очередь, МВФ приводит данные, согласно которым ВВП Ирана в этом году снижается на 9,5%. Также отметим, что иранская валюта подешевела на 70% по отношению к доллару.

При этом именно МВФ неоднократно призывал иранские власти к повышению цен на бензин, которые являются одними из самых низких в мире. Понятно, что для людей, активно пользующихся автомобильным транспортом, такая мера была как гром среди и так совсем не ясного неба. Не стоит забывать и о роли США. Заявления Госдепа о том, что Америка поддерживает народ Ирана, явно говорят об этом. В дестабилизации обстановки в стране заинтересован и ряд арабских государств. В общем, список тех, кому происходящее выгодно, довольно длинный.

Неделя без интернета

Отличительной особенностью протестов стало отключение интернета практически по всему Ирану. Власти учли уроки 2017 года, когда координация происходила преимущественно в Сети, в том числе через Twitter. Если раньше они пытались бороться с этим точечно, блокируя отдельные службы вроде Gmail или WhatsApp, то теперь пошли на радикальные меры.

Некоммерческий сервис Netblocks отметил, что входящий и исходящий трафик в Иране упал почти до нуля 15 ноября, как раз в день объявления о повышении цен на топливо. 21 ноября мониторинговые агентства отметили всплеск сетевой активности до 8% от начальной отметки. Он был связан с тем, что власти вернули доступ в интернет учебным заведениям и некоторым городам на юге, где протестная активность была минимальна или полностью отсутствовала.

По подсчётам иранских СМИ, ущерб экономике страны за все дни отключения интернета превысил 800 миллионов долларов. В течение этого времени не проводились межбанковские переводы, практически вся деловая коммуникация большой страны просто встала. Интернет в Иране устроен таким образом, что местные провайдеры работают через две точки доступа, через которые трафик перенаправляется во внешний мир или поступает из него. Контролируются они государственной телекоммуникационной компанией.

Решение Совета безопасности Ирана о блокировке доступа в Сеть сразу же вызвало возмущение США.

Мы осуждаем попытку отключить интернет. Дайте им возможность говорить!

– так выразила недовольство Госдепа его официальный представитель Морган Ортагус. По её словам, «многострадальному иранскому народу», который вынужден бороться с несправедливой политикой коррумпированных властей, нужна поддержка. А пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Вашингтон надеется на эффективность беспорядков, которые должны привести если не к смене режима, то хотя бы к его ослаблению.

Фото: Gilles Barbier/Globallookpress

До выборов власть не сменится

Тем не менее эксперты считают, что события в стране вряд ли закончатся революцией. Одна из причин – предстоящие в 2020 году парламентские выборы. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что государственная система в Иране достаточно гибкая, чтобы чётко реагировать на внешние явления, а власти могут идти на компромиссы.

Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы надо ждать переворота,

– цитирует Сажина «РИА Новости».

К тому же протесты не поддерживает средний класс и интеллектуальная элита. Их представители осознают, что Рухани принял страну после консерватора Ахмадинежада, буквально стоящую на краю пропасти. И в первые годы принятые новой властью меры помогли стабилизировать ситуацию, однако последовал новый виток американских санкций и социальная напряжённость неизбежно начала расти.

В 2017 году протесты продолжались несколько недель, сейчас же они, похоже, идут на спад. Во всяком случае, так утверждают иранские власти, да и российский МИД даёт такую же информацию. 21 ноября официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на брифинге, что обстановка в Иране нормализуется. Она также отметила, что среди пострадавших нет граждан России.

Хотя Москва сотрудничает с Тегераном по ряду вопросов, Россия и Иран являются конкурентами на мировом рынке углеводородов. Показатели экономического сотрудничества не впечатляют. Объём торговли между двумя странами не превышает и сотой части от российского внешнеторгового оборота. Также иранские власти не в восторге от того, что Кремль стремится к укреплению связей с Израилем и Саудовской Аравией. Однако Россию и Иран объединяют напряжённые отношения с западными странами, на основе которых выработаны базовые принципы взаимодействия. Поэтому внутриполитическая обстановка никакого влияния на них не окажет.