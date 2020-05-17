Блокировка экономики в условиях COVID-19 – провокация глобального масштаба

Никаких статистических подтверждений...

Предпринятая в большинстве стран мира блокировка экономики в условиях так называемой пандемии коронавируса – большая ошибка, если не сказать провокация глобального масштаба. Она готовилась задолго. Окончательное решение о начале спецоперации под кодовым названием COVID-19 было принято на закрытом заседании саммита Всемирного экономического форума в Давосе (21-24 января 2020 года). Оглашено решение было через неделю Всемирной организацией здравоохранения.

30 января ВОЗ сообщила о возникновении «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение » (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) . Звучало заявление ВОЗ несколько странно, поскольку на тот момент проблема была почти чисто китайской. За пределами Китая на тот момент было зафиксировано всего 150 заболеваний COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила о «пандемии» коронавируса, т. е. о превращении COVID-19 в глобальную угрозу. Никаких статистических подтверждений тому, что проблема переросла в пандемию, предъявлено не было.

Ранее у ВОЗ были внутренние документы, определявшие количественные критерии пандемии, но в середине 2000-х годов эти документы были отменены. Многие наблюдатели заметили тогда серьёзные изменения в деятельности ВОЗ; именно тогда американский миллиардер и основатель корпорации «Майкрософт» Билл Гейтс стал прибирать к своим рукам эту организацию (его фонд стал главным донором ВОЗ).

Чтобы предупреждение о пандемии звучало убедительно, ВОЗ заявила, что в ближайшее время смертность от COVID-19 достигнет 3,4% (по отношению к общей численности инфицированных вирусом). Правда, ВОЗ не назвала масштабы распространения вируса по планете. И многие прикинули: если распространение COVID-19 будет происходить согласно обычным законам вирусологии, инфицироваться должна половина населения планеты. Канцлер Германии А. Меркель решила добавить масла в огонь и заявила, что в её стране коронавирусом должны переболеть 70% населения. Даже если исходить из инфицирования в 50 процентов, то, согласно прогнозу ВОЗ, на планете должны умереть более 130 миллионов человек. Многих эти астрономические цифры напугали. В разных странах стали вводить карантины, чрезвычайные положения, блокировать перемещение людей, останавливать работу предприятий...

Для борьбы в коронавирусом были организованы сбор, обработка и доведение до сведения населения статистики по COVID-19: количество тестирований, число инфицированных, выздоровевших и умерших и др. Показатели даются как в абсолютном, так и относительном выражении (проценты, в расчёте на 100 тыс. человек и т. д.). Каждый день статистика обновляется. Центров сбора и обработки данных по миру – бесчисленное множество, в каждой стране их может быть несколько (по городам, отраслям, социальным группам, общенациональные). Из наиболее известных, собирающих информацию по миру и дающих обобщённую статистику, можно назвать Центр системной науки и техники им. Дж. Хопкинса (США), ВОЗ, а также различные организации и информационные ресурсы (Global Health Policy, Statista, Worldometers, ecdc.europa.eu, Nucleuswealth, Financial Times).

К сожалению, качество статистики оставляет желать много лучшего. Статистика разных стран не очень сопоставима, в том числе по чисто техническим причинам. Качество тестов на предмет инфицирования очень сильно варьирует не только по странам, но и внутри стран. Нередко положительные результаты тестов оказывались ошибочными. Были даже зафиксированы случаи, когда тесты оказывались заражёнными коронавирусами.

Ещё более серьёзной является проблема идентификации причин смерти. Хорошо известно, что во многих случаях коронавирус становится лишь «спусковым крючком», обостряющим другие заболевания человека (онкологические, сосудисто-сердечные, лёгочные). И когда человек с положительным результатом тестирования на предмет COVID-19 умирает, ему, не задумываясь, выдают заключение о причине смерти: «коронавирус». До недавнего времени этот вопрос был совершенно методически не отработан. Наконец, 16 апреля ВОЗ опубликовала паспорт по заболеванию COVID-19, рекомендации по его диагностике и по идентификации при наступлении смерти. Как говорят специалисты, эти документы очень «размытые» и «субъективный фактор» по-прежнему сильно влияет на статистику по COVID-19. Эксперты справедливо отмечают, что, к сожалению, многие летальные исходы, по которым сделано заключение «от коронавируса», следовало бы считать смертью «с коронавирусом». То есть причина смерти иная, а коронавирус лишь сопутствующий фактор. Почти все специалисты отмечают тенденцию к завышению масштабов смертности от COVID-19.

Заболевания, вызванные заражением коронавирусом, сопоставимы с гриппом средней или тяжёлой формы. До 80% всех людей с положительными результатами теста не имеют симптомов. Даже среди 70-79-летних таких около 60%. Более 95% всех людей не имеют даже средней тяжести симптомов в случае заражения. Инфицирование детей, подростков, молодёжи и людей среднего возраста не мешает им жить, учиться, работать (за исключением тех, у кого имеются хронические и тяжёлые заболевания).

По целому ряду стран имеется статистика смертности от COVID-19 в разрезе возрастных групп. Недавнее исследование Стэнфордского университета показывает, что в городе Нью-Йорке, на который приходится более трети всех заявленных смертей от COVID-19 в США, коэффициент смертности людей в возрасте до 18 лет практически равен нулю. В возрастной группе от 18 до 45 лет этот показатель равен 0,01% (то есть 10 человек на 100 тысяч). А в возрастной группе от 75 лет показатель смертности в 80 раз выше – 0,8%; это значит, что умирает 800 человек на 100 тысяч, инфицированных COVID-19. А вот статистика по штату Нью-Йорк. 2/3 всех умерших от коронавируса в этом штате – лица старше 70 лет. Более 95% – старше 50 лет. Примерно 90% летальных исходов приходится на лица, имевшие до инфицирования серьёзные заболевания.

Средний возраст умерших в большинстве европейских стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только около 1% умерших не имели серьёзных заболеваний ранее. Иными словами, профиль смертности от COVID-19 схож с естественной смертностью.

Заслуживает внимания показатель медианного значения возраста умерших с диагнозом COVID-19. Это показатель, который обозначает такой возраст умерших, по отношению к которому половина умерших имеют больший возраст, а другая половина – меньший. Так вот, медианный возраст умерших от коронавируса в трёх странах – Австрии, Великобритании и США – составил 80 лет. В Италии этот показатель равняется 81 году. В Испании и Германии – 82 года. В Швейцарии и Франции – 84 года. Максимальное значение – в Швеции (86 лет!). В Швеции умерли от коронавируса около 3 тысяч человек; получается, что полторы тысячи шведов, которым был выставлен диагноз COVID-19, имели возраст более 86 лет. По российским понятиям в Швеции умерло полторы тысячи долгожителей. Эти цифры соответствуют многим исследованиям, в которых делается вывод о том, что жертвами летальных исходов являются преимущественно люди очень преклонного возраста.

Дополнительным штрихом к картине смертности от COVID-19 служит информация об умерших от этого заболевания в домах для престарелых. На такие дома приходится 20-30%, а кое-где и большая доля всех жертв коронавируса. Вот данные по отдельным странам (количество умерших от COVID-19 в домах престарелых по отношению к общей численности смертей от коронавируса, %): Австралия – 25; Канада – 62; Дания – 33; Франция – 51; Германия – 36; Венгрия – 19; Ирландия – 60; Израиль – 32; Португалия – 40; Сингапур – 11; Швеция (регион Стокгольма) – 45.

Возрастающее количество статистической информации приводит к выводу, что COVID-19 – болезнь очень пожилых людей и хроников. Можно сказать, что COVID-19 – лишь катализатор, резко активизирующий хронические болезни, которые имеются почти у всех людей почтенного возраста.

Какой из этого практический вывод?

Люди пожилые и хроники действительно должны находиться в изоляции, а также принимать необходимые профилактические меры. Высокая смертность от COVID-19 в домах для престарелых обусловлена, конечно, такой естественной причиной, как возраст обитателей этих домов. А дополнительным фактором является то, что, находясь под одной крышей, они могут идеально заражать друг друга; кроме того, будучи госпитализированы и опять же оказавшись под одной крышей, они идеально «опыляют» друг друга вирусом.

Нынешний вирусный кризис ставит вопрос о том, как дома престарелых и больницы сделать для лиц, относящихся к группам риска, надёжными убежищами, а не местами, ускоряющими уход людей в мир иной.

А что касается детей и молодёжи, то, по мнению ряда экспертов, прекращение посещения ими школ и вузов было большой ошибкой. По состоянию на 20 марта 2020 года в 135 государствах объявлено или осуществлено закрытие школ и университетов (членами ООН являются 193 государства). При этом, считают эксперты, посещение учебных заведений имеет нулевой риск для молодёжи.

По мнению почти всех экспертов, молодёжь и лица среднего возраста могут продолжать трудовую деятельность также без особого риска для жизни и здоровья. Естественно, с соблюдением необходимых мер предосторожности (примерно таких, как при сильных эпидемиях гриппа).

Остановка экономики была большой ошибкой. Кто-то даже называет это подрывной операцией, организованной ВОЗ и стоящими за ней силами. Подобной точки зрения придерживается, например, Дэвид Стокмэн (David Alan Stockman) – бывший член палаты представителей США (республиканец от штата Мичиган) и директор Службы управления и бюджета в администрации президента Рейгана.