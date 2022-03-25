Блокировать, отключить, изгнать: В ЕС обозначили 10 пунктов противодействия России

Польша вместе с Чехией и Словенией подготовили перечень мер, которые следует принять Евросоюзу в отношении нашей страны.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в издании Politico, обозначил десять пунктов, которые ЕС должна использовать в отношении России. План воздействия на Москву составляли коллективными усилиями - Польша вместе со Словенией и Чехией.

По версии инициаторов, выполнение списка мер позволит прекратить спецоперацию на Украине.

В числе мер отмечается, что русским следует отключить все банки от системы SWIFT, содействовать перебежчикам, если таковые будут из числа военных России, при этом приостановить выдачу виз всем гражданам России.

Также, по мнению авторов ограничений, следует полностью остановить "пропаганду России" в Европе, дополняя это новыми санкциями против олигархов из России, а также членов партии "Единая Россия".

В перечне также говорится, что нужно блокировать корабли России в портах Европы и по аналогии блокировать автотранспорт.

Отмечается, что ЕС необходимо ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, пригодных для военных целей и в целом исключить Россию из всех международных организаций.

Отметим, что ранее в Москве заявили, что наша страна ещё практически не начинала задействовать ответные меры на санкции со стороны Запада.