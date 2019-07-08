Блокаду снимем, а через год… и войны не будет: Зеленский рассказал о "минном поле" Донбасса

Украина готова снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, официальный Киев пойдет на это при условии, что предприятия Донбасса вернутся под украинский контроль.

При этом, подчеркнул в ходе пресс-конференции украинский лидер, конфликт в Донбассе может быть завершен через год.

Он посетовал, что это не так быстро, как хотелось бы. "Фактически мы двигаемся по минному полю во всех смыслах этого слова", - попытался объяснить он и добавил, что впереди предстоит "много работы по восстановлению Донбасса".

Ранее Владимир Зеленский выступил с предложением главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, местом для встречи должен быть Минск. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в Минске готовы обеспечить встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, Британии и США, если будет необходимо.

В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта в Донбассе.