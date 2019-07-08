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Блокаду снимем, а через год… и войны не будет: Зеленский рассказал о "минном поле" Донбасса
08 июля 2019, 21:09 • 59 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что через год война в Донбассе будет завершена. По его словам, процесс движется не быстро, потому что "фактически мы двигаемся по минному полю во всех смыслах этого слова". При этом он выразил готовность снять экономическую блокаду с предприятий Донбасса при выполнении определенного условия.
Украина готова снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, официальный Киев пойдет на это при условии, что предприятия Донбасса вернутся под украинский контроль.
При этом, подчеркнул в ходе пресс-конференции украинский лидер, конфликт в Донбассе может быть завершен через год.
Он посетовал, что это не так быстро, как хотелось бы. "Фактически мы двигаемся по минному полю во всех смыслах этого слова", - попытался объяснить он и добавил, что впереди предстоит "много работы по восстановлению Донбасса".
Ранее Владимир Зеленский выступил с предложением главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, местом для встречи должен быть Минск. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в Минске готовы обеспечить встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, Британии и США, если будет необходимо.
В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта в Донбассе.
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