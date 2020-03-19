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Блокадник обратился к сметающим с полок туалетную бумагу: "Я вас призываю, прошу…"
19 марта 2020, 21:35 • 24 • Политика
УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречки и туалетной бумаги - дефицита нет. Защитник блокадного Ленинграда Валентин Богданов обратился к паникующим жителям России: "Всё будет хорошо. Я вас призываю, прошу, давайте будем нормальными гражданами, будем болеть за свою Родину, за всю Россию".
В связи с коронавирусом люди в городах России начали скупать гречку и туалетную бумагу. УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречки и туалетной бумаги - дефицита нет. К поддавшимся панике из-за эпидемии обратился участник Великой Отечественной войны, защитник блокадного Ленинграда, зампредседателя совета ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга Валентин Богданов.
Он отмечает, что для паники нет никакой причины. В стране предприняты все необходимые меры для защиты населения, поэтому в России нет высокой заболеваемости, как на Западе.
Он отмечает, что даже в блокаду Ленинграда, когда ситуация была непростой, люди не поддавались панике, а тут всего лишь какой-то вирус. Да, были среди оказавшихся в блокаде людей и паникеры, но все панические настроения быстро пресекались.
Комментируя паническую скупку туалетной бумаги на Западе, ветеран отмечает, что во время блокады Ленинграда, несмотря на тяжёлую ситуацию, у людей не было такого панического, стадного настроения.
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