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Блокадник обратился к сметающим с полок туалетную бумагу: "Я вас призываю, прошу…"

19 марта 2020, 21:35  •  24 • Политика
УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречки и туалетной бумаги - дефицита нет. Защитник блокадного Ленинграда Валентин Богданов обратился к паникующим жителям России: "Всё будет хорошо. Я вас призываю, прошу, давайте будем нормальными гражданами, будем болеть за свою Родину, за всю Россию".
В связи с коронавирусом люди в городах России начали скупать гречку и туалетную бумагу. УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречки и туалетной бумаги - дефицита нет. К поддавшимся панике из-за эпидемии обратился участник Великой Отечественной войны, защитник блокадного Ленинграда, зампредседателя совета ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга Валентин Богданов.
Он отмечает, что для паники нет никакой причины. В стране предприняты все необходимые меры для защиты населения, поэтому в России нет высокой заболеваемости, как на Западе.
Всё будет хорошо. Я вас призываю, прошу, давайте будем нормальными гражданами, будем болеть за свою Родину, за всю Россию, - сказал Валентин Богданов в интервью Царьграду.
Он отмечает, что даже в блокаду Ленинграда, когда ситуация была непростой, люди не поддавались панике, а тут всего лишь какой-то вирус. Да, были среди оказавшихся в блокаде людей и паникеры, но все панические настроения быстро пресекались.
Патриотизм у нас был более развит. Мы потеряли в воспитании патриотизма с приходом Горбачёва. Ельцин говорил: всё отдадим, всё, только захватывайте. Вот и захватили люди, которые не болеют за Россию, - отметил Валентин Богданов.
Комментируя паническую скупку туалетной бумаги на Западе, ветеран отмечает, что во время блокады Ленинграда, несмотря на тяжёлую ситуацию, у людей не было такого панического, стадного настроения.
Мы даже всё думали, что в Америке всё хорошо, на Западе ещё лучше, оказывается, не совсем всё так, - подытожил Валентин Богданов.

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