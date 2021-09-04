Блокада Приднестровья: упорство Киева или сговор с Молдовой?

«Уровень доверия между Кишинёвом и Киевом сейчас настолько высок, что можно заподозрить договорённость»

Украина продолжает транспортную блокаду Приднестровской Молдавской Республики и, судя по всему, не собирается реагировать на просьбы Кишинёва блокаду эту немедленно прекратить.

В Бюро реинтеграции журналистам рассказали, что по этому вопросу переговоры с Украиной вели дипмиссии двух стран, однако Киев уговорить не удалось, что достаточно странно, ведь эта блокада не в украинских интересах, а в молдавских, да и первоначальная идея исходила из Кишинёва.

«Власти Молдовы примут все необходимые меры для того, чтобы гарантировать уважение прав и законных интересов жителей обоих берегов Днестра и избежать дестабилизации ситуации»,

– говорится в сообщении пресс-службы Бюро реинтеграции.

2 сентября Кишинёв повторно обратился к Киеву с просьбой открыть границу хотя бы для автобусов и микроавтобусов с приднестровскими номерами, поскольку этим видам транспорта нейтральные номера не выдаются.

По словам вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского, механизм регистрации нейтральных номеров изначально не был проработан до конца, и теперь Молдавия будет просить у Украины время для того, чтобы его отработать.

А приднестровский политолог Андрей Сафонов уверен – самой Украине давление на Тирасполь не нужно. Все прошедшие тридцать лет Украина и ПМР прекрасно ладили и сотрудничали во всех сферах.

«Оптимальным выходом было бы возвращение к статус-кво, существовавшему до 1 сентября, поскольку и для Молдовы, и для Украины Приднестровье является своеобразным барьером против экспансии румынизма. А эта экспансия как раз и построена на том, чтобы столкнуть Украину с ПМР, использовать Киев для удушения Приднестровья, после чего последует поглощение всей бывшей Советской Молдавии. В таком случае ликвидируются не только молдавская и приднестровская государственность, но, более того, на границе с Украиной может появиться реально усилившаяся Румыния – член НАТО и Евросоюза, а главное – военно-политический союзник Штатов»,

– прокомментировал ситуацию политолог.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев уже напомнил Кишинёву о том, что у Тирасполя есть «комплекс возможных ответных мер, рычагов, чтобы как-то повлиять на ситуацию» и призвал возобновить переговоры.

МИД Российской Федерации распространило комментарии официального представителя Марии Захаровой относительно ситуации на границе Украины и ПМР, в которых подчёркивается – транспортная блокада сведёт на нет весь процесс урегулирования конфликта на Днестре. Ситуация усугубляется тем, что Украина является гарантом и посредником в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2».

«Похоже, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, становится «фирменным знаком» политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов. Вслед за бесчеловечными водной блокадой Крыма и социально-экономической изоляцией Донбасса, украинские политики принялись за удушение жителей Приднестровья»,

– говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

А директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников допускает закулисную договорённость Майи Санду и Владимира Зеленского, поскольку уровень доверия сегодня между Киевом и Кишинёвом высок как никогда и, по его мнению, вряд ли бы киевские власти не выполнили искреннюю просьбу Молдавии.