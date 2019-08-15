Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой

Автор:

Гасанов Камран

Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалять видео, несмотря на бурю возмущения в соцсетях и российской общественности. В эфире телеканала «Россия 1» она принесла извинения тем, кого её пост оскорбил, но попросила критиков не воспитывать её, потому что ей в детстве дали «хорошее воспитание». Телеведущая говорит, что смеялась над собой.

Скандальное видео Бузова опубликовала вчера в приложении Instagram. В коротком ролике она, смеясь, облизывает тарелку из-под торта. Как бы объясняя свой необычный поступок, певица сказала: «Я блокадница».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Застукали Вообще, я леди но дома - можно ставь смайлик , кто также делает Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Авг 2019 в 12:13 PDT

Эти два слова вызвали бурю возмущения в российской общественности и соцсетях. Известный поэт-песенник Илья Резник, который лично пережил ленинградскую блокаду, сказал, что отечественный шоу-бизнес деградирует и потерял «стыд и совесть».

Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески,

– отреагировал он.

В эфире Пятого канала уроженец Петербурга заметил, что, если бы Бузовой довелось жить в те годы и узнать, что значит 125 граммов хлеба в сутки, то она не совершила бы такой поступок. «Бог вам судья», – добавил Резник.

Неудачную шутку раскритиковала и член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева.

Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у неё нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества,

– сказала блокадница «РИА Новости».

Пользователи соцсетей еле сдерживали эмоции и не поскупились на «комплименты» в адрес Бузовой.

Andrey Pоlо поставил под сомнение умственные способности певицы.

«Так Бузова, ярчайший представитель, нынешнее бытие видимо напрочь убивает сознание, раз подобные становятся кумирами молодёжи. Эта идиотка ещё и заявила, что она блокадница, поэтому так ест, мозговая активность нулевая», – написал он в Twitter.

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

В таком же духе отреагировал болельщик «Спартака» Денис Поляков.

«Отсутствие мозга, и таких всё больше и больше... «Блокадница» Бузова облизывает тарелки в ресторане», – возмутился Поляков.

Отсутствие мозга, и таких всё больше и больше... «Блокадница» Бузова облизывает тарелки в ресторане https://t.co/wwt7LyU8Rr — Денис Поляков (@Spartach72) August 14, 2019

Swiss Vatnik рекомендует объяснить Бузовой, что во время блокады Ленинграда погибло больше полумиллиона граждан нашей страны.

«А знаете ли вы, что Сенцов, Соболь «голодают», а Бузова … «блокадница»? Объясните ей, что означает этот термин и сколько человеческих жизней полегло в Блокаду Ленинграда ради того, чтобы эти «поющие трусы» не стали чьим-то абажуром!», - твиттнул пользователь.

Член комитета Госдумы по физической культуре и делам молодёжи от партии ЛДПР Дмитрий Свищев пообещал подарить Бузовой книги о блокаде Ленинграда.

«Евпатий Коловрат», может быть, и понял шутку, если бы Бузова сказала, что она – внучка блокадников, но он категорически не может принять прямое сравнение необделённой материально певицы с голодавшими жителями Северной столицы России.

«Изменило бы, если Бузова сказала «я - ВНУЧКА блокадников, и потому-то потому...» Но она сказала «я – блокадница...»! Это (как говорят в Одессе) две большие разницы», – поделился Коловрат.

Часть пользователей заступилась за Бузову и пыталась донести остальным, что это всего лишь шутка, и у неё не было намерения кого-либо обидеть.

«Оля просто пошутила, а вы прям всё всерьёз восприняли», – прокомментировала под видео skripka_anqel.

Блокадный Ленинград. Фото: www.globallookpress.com

Блогер MASTEROK считает, что история Бузовой показательна. Ведь на её месте запросто могут оказаться многие другие «лидеры мнений и фавориты молодёжи». Автор пожаловался на моральный уровень современных звёзд.

Но вы можете себе представить, чтобы, например, Высоцкий пошутил про блокаду Ленинграда или спел шуточную о том, что при немцах у нас были бы лучше дороги в стране? Нет. А сейчас стало можно смеяться над фразой «деды воевали»,

– написал MASTEROK в Живом Журнале.

В качестве подтверждения своего тезиса он привёл в пример опрос на телеканале «Дождь», проведённый в 2014 году. На вопрос «не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней» больше половины участников проголосовали за сдачу Ленинграда нацистам.

«Кстати, вот как раз такое поколение, которое забыло предков, допустило все события на Украине. Допустило то, что их погибших и живых родственников, ветеранов Великой Отечественной войны объявляют врагами народа. Начинается всё как раз с этого. Со смешков и шуток над людьми, которые отдали жизнь за Родину и нас с вами», – отметил MASTEROK.

Выходка Ольги Бузовой обнажила две фундаментальные проблемы российского общества. Во-первых, это поверхностное и пренебрежительное отношение к истории своей страны и предкам. Какого уважения мы можем требовать от других стран, когда «звёзды» российской эстрады позволяют себе шутки о жертвах фашистской оккупации?

Во-вторых – ответственность. Бузова имеет право на частную жизнь и свободу слова. Но у неё самый популярный аккаунт в Instagram в России – это 16 миллионов человек. Если бы такое известное лицо в США и Германии неудачно высказалось бы на тему Холокоста, её моментально выкинули бы из телепрограмм и заблокировали бы в Facebook, Twitter и Instagram.

Россия так не может сделать, потому что глобальные соцсети принадлежат США. Но санкционные меры принять нужно. Например, можно ограничить выход Бузовой на государственные телеканалы или ввести на время мораторий на выступления таких артистов. Иначе прецедент станет нормой.