Блокада Крыма: Ситуация ухудшается. Украинцы опасаются операции российского спецназа • 155 • Украина

Вслед за Республикой Крым режим жесткой экономии воды может быть введен и в Севастополе – город уже перешел на режим повышенной готовности из-за ситуации с запасами в водохранилище, которые могут быть исчерпаны к концу года.



Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на и.о. вице-губернатора Владимира Базарова.



На совещании комиссии по ЧС Базаров сообщил, что в случае, если не будет продолжительных осадков, воды запасов воды в Севастополе останется чуть более, чем на 80 дней.



«В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб м воды. Если 7 млн кубометров – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», – заявил Базаров.



Сложности с водообеспечением возникли и в Белогорском районе Крыма. С сегодняшнего дня в Белогорске ввели график подачи воды, давление которой будет снижено в период с 9.00 до 17.00. До этого на похожий график перешла и Алушта, а Симферополь и Бахчисарай живут в режиме графика с начала сентября.



По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, напряженная ситуация с водообеспечением полуострова сохранится еще два-три года.



«За эти месяцы уже много сделано. Переходы построены – в Севастополе делается Бельбекский водовод, у нас за это время построили Ивановский водовод, Вилинский, перебрасываем воду из Тайганского водохранилища в Симферопольское, бурятся новые скважины. Рассматриваются иные источники водоснабжения вплоть до использования палеорусел подземных рек, уже ведется работа по строительству опреснительной установки морской воды… Я убежден в том, что мы решим проблему водообеспечения Крыма в ближайшие два-три года», – заявил Цеков в комментарии «ПолитНавигатору»



К следующему году преодолеть кризисную ситуацию должен и Севастополь, отметила сенатор от этого города Екатерина Алтабаева:



«То, что ситуация серьезная, было понятно уже весной этого года, уже тогда предпринимались меры, чтобы найти решение вопроса. Это комплекс мероприятий. На первом месте – это ремонт сетей, которые у нас есть, поскольку на них происходят серьезные утечки. Второй шаг – нахождение дополнительных источников водоснабжения. Ими будут, прежде всего, Кадыковский водозабор, если будет необходимо, из Гасфортовского озера будем брать. Третье – гидросооружение, которое будет построено на реке Бельбеке. Оно будет снабжено и очистными сооружениями, которые будут делать воду пригодной для использования. Все это в комплексе даст положительный результат», – заявила Алтабаева.



Беглый украинский экономист, объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», Андрей Клименко посчитал, что проблемы с водообеспечением полуострова заставят Россию усилить давление на Украину и не исключил даже военного сценария.



«РФ очень выгодно сейчас, чтобы население завопило, им надо показать гуманитарную катастрофу в ООН и тому подобное. Конечно, они будут на этом фоне выдвигать условия руководству Украины – в обмен на освобождение 100 крымских узников Кремля, скажем. По логике, они будут готовить пик давления на апрель 2021, когда начинает работу канал. Они просто не знают, что сейчас делать. Если там их действительно прижмет «по самое не могу» – тогда можно ожидать усиления военной угрозы и/или операции спецназа на Новую Каховку. Но это все нормальная логика, а какой будет логика страны, которая щеголяет каждый день новыми супер-гипер-ракетами – это знают только они сами», – заявил Клименко в своем блоге.

Вслед за Республикой Крым режим жесткой экономии воды может быть введен и в Севастополе – город уже перешел на режим повышенной готовности из-за ситуации с запасами в водохранилище, которые могут быть исчерпаны к концу года.Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на и.о. вице-губернатора Владимира Базарова.На совещании комиссии по ЧС Базаров сообщил, что в случае, если не будет продолжительных осадков, воды запасов воды в Севастополе останется чуть более, чем на 80 дней.«В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб м воды. Если 7 млн кубометров – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», – заявил Базаров.Сложности с водообеспечением возникли и в Белогорском районе Крыма. С сегодняшнего дня в Белогорске ввели график подачи воды, давление которой будет снижено в период с 9.00 до 17.00. До этого на похожий график перешла и Алушта, а Симферополь и Бахчисарай живут в режиме графика с начала сентября.По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, напряженная ситуация с водообеспечением полуострова сохранится еще два-три года.«За эти месяцы уже много сделано. Переходы построены – в Севастополе делается Бельбекский водовод, у нас за это время построили Ивановский водовод, Вилинский, перебрасываем воду из Тайганского водохранилища в Симферопольское, бурятся новые скважины. Рассматриваются иные источники водоснабжения вплоть до использования палеорусел подземных рек, уже ведется работа по строительству опреснительной установки морской воды… Я убежден в том, что мы решим проблему водообеспечения Крыма в ближайшие два-три года», – заявил Цеков в комментарии «ПолитНавигатору»К следующему году преодолеть кризисную ситуацию должен и Севастополь, отметила сенатор от этого города Екатерина Алтабаева:«То, что ситуация серьезная, было понятно уже весной этого года, уже тогда предпринимались меры, чтобы найти решение вопроса. Это комплекс мероприятий. На первом месте – это ремонт сетей, которые у нас есть, поскольку на них происходят серьезные утечки. Второй шаг – нахождение дополнительных источников водоснабжения. Ими будут, прежде всего, Кадыковский водозабор, если будет необходимо, из Гасфортовского озера будем брать. Третье – гидросооружение, которое будет построено на реке Бельбеке. Оно будет снабжено и очистными сооружениями, которые будут делать воду пригодной для использования. Все это в комплексе даст положительный результат», – заявила Алтабаева.Беглый украинский экономист, объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», Андрей Клименко посчитал, что проблемы с водообеспечением полуострова заставят Россию усилить давление на Украину и не исключил даже военного сценария.«РФ очень выгодно сейчас, чтобы население завопило, им надо показать гуманитарную катастрофу в ООН и тому подобное. Конечно, они будут на этом фоне выдвигать условия руководству Украины – в обмен на освобождение 100 крымских узников Кремля, скажем. По логике, они будут готовить пик давления на апрель 2021, когда начинает работу канал. Они просто не знают, что сейчас делать. Если там их действительно прижмет «по самое не могу» – тогда можно ожидать усиления военной угрозы и/или операции спецназа на Новую Каховку. Но это все нормальная логика, а какой будет логика страны, которая щеголяет каждый день новыми супер-гипер-ракетами – это знают только они сами», – заявил Клименко в своем блоге. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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