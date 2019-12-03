Блок-схема: в конгрессе США напомнили о «российской угрозе» перед саммитом НАТО

Аналитики конгресса США подготовили обзор в преддверии саммита НАТО, который открывается в Лондоне 3 декабря. Специалисты решили вновь напомнить о «российской агрессии» и предложили рассмотреть вопрос о том, стоит ли Североатлантическому альянсу принимать новую стратегию, учитывающую якобы исходящие от РФ угрозы. По мнению опрошенных RT экспертов, Вашингтон активно продвигает миф о «российской угрозе», чтобы сохранить интерес союзников к блоку и стимулировать их к финансированию организации.

Исследовательская служба конгресса США накануне саммита НАТО подготовила обзор тем, которые, как предполагается, будут затронуты на встрече. При этом американские специалисты напомнили, что с 2014 года после событий на Украине США пытаются заострить внимание альянса на территориальной обороне и сдерживании «российской агрессии».

«В течение пяти лет с того момента, как Россия оккупировала Крым и вторглась на территорию Восточной Украины, Соединённые Штаты поддерживали усилия по восстановлению сосредоточенности НАТО на территориальной обороне и сдерживании российской агрессии», — говорится в документе для конгресса, с которым ознакомился RT.

Отметим, Москва не раз отмечала, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, а Крым стал российским регионом после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Авторы обзора подчёркивают, что со времён создания НАТО конгресс играет важную роль в формировании политики Вашингтона в отношении альянса. В связи с этим они рекомендуют законодательному органу изучить вопрос о том, стоит ли НАТО принимать новую стратегическую концепцию, которая лучше отразит взгляды на угрозу безопасности, исходящую от России.

«Рассмотреть вопрос о том, не следует ли альянсу принять новую стратегическую концепцию, более точно отражающую взгляды на угрозу безопасности, которая исходит от России, а также на новые и усиливающиеся кибер- и гибридные угрозы (действующая стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году)», — предлагают в Исследовательском центре.

Вопрос об отношениях с Москвой также будет затронут на саммите НАТО. Об этом в конце ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, блок не видит непосредственной угрозы от РФ, однако замечает, как возрастают российские вложения в военную сферу.

«Мы не видим агрессивного отношения к какой-либо стране НАТО, но реалии показывают, что НАТО должно реагировать, должно модернизировать свои силы, вкладывать средства в обеспечение сдерживания», — сказал он.

Россия вынуждена наращивать свой военный потенциал из-за активности Североатлантического альянса на западных границах, пояснил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы «4 по 30» мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение», — добавил глава военного ведомства.

При этом, как отметил российский лидер Владимир Путин, Москва никому не угрожает, а все её действия в сфере безопасности носят исключительно оборонительный характер.

«Российская угроза» является фальсифицированной, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В беседе с RT он выразил мнение, что США искусственно создают её, чтобы мотивировать необходимость существования НАТО.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о необходимости создать единую европейскую армию, которая не зависит от США. По его словам, она должна быть способна защитить Европу от «Китая, России и даже от США». Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал это предложение и снова призвал европейские государства увеличить свою долю в финансировании НАТО.

«Мы видим, что НАТО, по большом счёту, перестало быть реальной организаций. Оно держится исключительно на русофобии. Сейчас США прилагают большие усилия, чтобы поддерживать блок. Но в то же самое время европейцы шаг за шагом начинают формировать предпосылки для создания своих собственных военных сил», — заметил он.

Кроме того, НАТО помогает развивать американский ВПК, считает эксперт. Большая часть войск блока комплектуется техникой, произведённой в Штатах. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в том, чтобы сохранить приверженность союзников альянсу и приумножить их вклад в бюджет.

Аналитики конгресса также не обошли стороной и финансовый вопрос. Так, они предложили обсудить возможные последствия невыполнения членами НАТО обязательств по расходам на оборону. Согласно их данным, соответствующие траты США в 2019 году оцениваются в $685 млрд, а Европы и Канады вместе — в $299 млрд.

«Ожидается, что в Лондоне лидеры государств-союзников рассмотрят предложение Соединённых Штатов о сокращении установленных для США взносов и увеличении взносов Германии в относительно небольшой фонд общих ресурсов НАТО», — отмечается в обзоре.

Саммит НАТО

Reuters

© Yves Herman

Подталкивают к расширению

Сотрудники Исследовательской службы также советуют конгрессу обсудить, насколько члены Североатлантического альянса поддерживают планы по расширению, в частности в случае Украины и Грузии.

«Вновь рассмотреть приверженность союзников политике «открытых дверей», провозглашённой НАТО по вопросу расширения, уделяя особое внимание стремлению Грузии и Украины войти в состав альянса», — пишут они.

Решение о возможном включении этих стран в состав НАТО было принято ещё в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте. Оно не было единогласным — против выступили Франция и Германия, указав, что таким образом может быть нарушен баланс влияния между Россией и Европой. Тем не менее, Киеву и Тбилиси пообещали «открыть двери» в НАТО, но с условием, что государства проведут необходимые реформы. Конкретных сроков для этого руководства альянса не назвало.

Между тем в России расширение блока не приветствуют. Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в случае вступления Грузии в НАТО отношения Москвы с альянсом ещё больше ухудшатся. То же касается и Украины.

«Когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Впрочем, как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Запад пока не готов принять Украину и Грузию в НАТО, так как эта мера будет явной прямой угрозой для России. Он убеждён, что альянсу незачем идти на такие крайние меры, ведь блок и так беспрепятственно может использовать территории этих стран.

«Я всегда говорю, что Украину не приняли в НАТО, но зато НАТО вошла в Украину. Это асимметричные отношения: Украине ничего не гарантировано, но её можно использовать, как угодно. И с Грузией похожая ситуация. Если Черногорию или Македонию принимают в НАТО фактически без разговоров, а эти две страны нет, то очевидно, что их вступление будет означать переход точки невозврата, за которыми отношения с РФ уже не смогут быть нормальными», — сказал политолог в беседе с RT.

Совместные учения НАТО на Украине

globallookpress.com

© Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com

Давление на союзников

В своём обзоре исследователи конгресса США также обращают внимание на разногласия внутри НАТО по поводу действий Турции — военной операции на севере Сирии и закупок российских зенитных ракетных систем С-400. Некоторые страны выступают за исключение Турции из системы обороны НАТО, если Анкара развернёт российские системы.

Устав НАТО не позволяет одним членам принимать меры против другого без общего согласия блока, отмечают специалисты. Однако, по их мнению, Штаты другие страны могли бы повлиять на характер сотрудничества с Турцией, например, изменив количество выделяемого оборудования и персонала.

В СМИ появились сообщения, что на саммите НАТО государства-участники вновь выскажут Анкаре свою позицию о несовместимости использования С-400 со статусом члена альянса.

Вашингтон всё еще надеется, что Турция откажется от российского вооружения. Так, в ноябре Госдепартамент США призвал республику уничтожить, вернуть или каким-либо другим способом избавиться от российских С-400, предложив взамен американский комплекс Patriot. В США даже рассматривают введение ограничений против Анкары в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

Поставки С-400 в Турцию начались в июле, несмотря на попытки Америки остановить процесс. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от российских ЗРК.

«Турция понимает, что на сегодняшний день Россия является лидером в военно-промышленных разработках, которые обгоняют американские на 5-7 лет», — объяснил Сергей Судаков.

По его мнению, США оказывают давление на союзников и не стесняются продвигать своё оружие. Однако теперь страны медленно начинают избавляться от навязанной им зависимости от американского ВПК.