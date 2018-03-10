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Блок НАТО назвал Украину страной-аспирантом

10 марта 2018, 18:24  •  140 • В России

Десятое марта может стать в ближайшем будущем еще одним праздником на Украине. Именно в этот день стало известно, что блок НАТО предоставил Незалежной статус- страны-аспиранта. Об этом сначала сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

- Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе, - написала она на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

- Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса, - чуть не пустился в пляс занимающий пост президента Украины Петр Порошенко и не удержался от влажных мечтаний. - Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО.

- Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США, - не смог не подчеркнуть своих личных заслуг в деле приобщения Украины к НАТО Порошенко. Ну и, конечно, удостоил похвалы западных партнеров. - Благодарен за твёрдую позицию по поддержке Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе.

Правда, непонятно, что, собственно, праздновать. Поскольку в деле вступления Украины в НАТО ровным счетом ничего не изменилось. Страна-аспирант, согласно объяснению на официальном сайте НАТО, это государство, которое обозначило, заявило о своем стремлении вступить в альянс.

- На сегодня четыре страны-партнера заявили про стремление присоединиться к НАТО: Босния, Грузия, Македония и Украина, - говорится на том же официальном сайте Североатлантического альянса.

То есть это как, никакой исключительности для Украины не было предоставлено? А как же Петр с его переговорами? Что с твердой позицией Запада и стальными овалами в украинских шароварах? И что, опять ни денег, ни привилегий?

- Украина просто сможет участвовать в некоторых мероприятиях, которые проводит НАТО, в качестве наблюдателей или принимать участие в военных учениях, не являясь при том членом альянса, то есть без права голоса. Такой статус дают периодически странам, в которых блок заинтересован. Аспирантами в своё время были Финляндия и Швеция, но членами альянса они так и не стали, - прокомментировал RT военный эксперт Алексей Леонков, - Пока у Украины нет никакого шанса или надежды вступить в альянс. Думаю, что НАТО, скорее всего, под давлением США подаёт некие сигналы Украине, чтобы они там предприняли какие-то активные действия.

- Это обозначает только фантазии в умах украинских политиков. Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идёт по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции. Кроме того, Украина ведёт гражданскую войну на востоке, - пояснил журналистам главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко и издевательски уколол Украину. - С таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха, это ничего не вызывает.

Ну, до страны-доцента, не говоря о стране-профессоре, Киеву еще пилить и пилить. Да и даже до страны-кандидата путь неблизок. А вот версия Леонкова гораздо ближе к нынешней Незалежной.

Как там? «НАТО, скорее всего, под давлением США подаёт некие сигналы Украине, чтобы они там предприняли какие-то активные действия».

Какие-то активные действия? Так это же очень просто и очень по-украински.

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