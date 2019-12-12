Блок ACUM на пороге годовщины и распада

Но с Додоном бороться собираются и Санду, и Нэстасе

Политический блок ACUM собирается на грядущих президентских выборах 2020 года сделать всё возможное, чтобы нынешний президент Игорь Додон не был избран на второй срок.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы самая большая угроза для Республики Молдавия – президент Игорь Додон – больше не получил второй мандат. И я сделаю всё, что в моих силах для этого. Я буду кошмаром Игоря Додона. Я вижу, кого он боится, я вижу, на кого они нападают»,

– пообещал лидер «Платформы «Достоинство и правда» и экс-глава МВД Андрей Нэстасе.

По его словам, именно социалисты во главе с Додоном виноваты в том, что бывший министр внутренних дел не смог выиграть выборы и стать мэром столицы Молдавии, поскольку «обвиняли во время избирательной кампании МВД во всех преступлениях и авариях».

Нэстасе пробыл на посту главы МВД совсем недолго – менее полугода, однако и этот небольшой срок руководства обернулся для ведомства большими проблемами, прежде всего кадровыми. «За последние пять месяцев, по различным причинам уволилось 814 сотрудников. Сейчас в инспекторатах полиции 40-50 вакансий при штате 120-150 сотрудников», – отметил новый глава МВД Павел Войку.

По его словам, сегодня в Генеральном инспекторате полиции около 3,5 тысячи вакантных мест, что в ближайшем будущем грозит ростом преступности и дорожно-транспортных происшествий.

Однако Андрея Нэстасе ничто не смущает ни в своей деятельности, ни в работе правительства Майи Санду – второго лидера блока ACUM, а во всех неудачах он привычно обвиняет происки со стороны ПСРМ и ДПМ, благо есть кого обвинить.

На следующей неделе блок ACUM будет отмечать свою первую годовщину со дня создания. И чем ближе этот день, тем больше сомнений в том, что политический блок из двух очень похожих политсил с одинаковой проевропейской и правоцентристской направленностью доживёт до своей второй годовщины. Прежде всего, потому, что политические амбиции у обоих лидеров блока слишком высоки и оба – и Нэстасе, и Санду – видят себя в президентском кресле уже в будущем году. Однако какие-то реальные шансы для этого есть только у экс-премьер-министра Майи Санду. Поэтому после провала Нэстасе на выборах мэра Кишинёва Санду всячески пытается дистанцироваться от своего менее удачливого коллеги.

Так, в муниципальном совете Кишинёва во время первого заседания представители партии «Действие и солидарность» (партия Майи Санду) заявили, что будут выступать отдельной от «Платформы» Нэстасе фракцией. Однако разделением самого блока на фракции не ограничились – теперь депутаты ранее единого блока ACUM и голосуют по-разному.

Вероятно, Санду здраво оценила итоги последнего социологического опроса, по данным которого её политсила – вторая в рейтинге, а вот «Платформа «Достоинство и правда», скорее всего, не сможет вообще попасть в парламент. А оценив, решила не рисковать и заранее разделить политический блок. Что, безусловно, станет ударом для её уже почти бывшего союзника – Андрея Нэстасе.