Блогеров заинтересовало политическое будущее главы Крыма Аксенова

Блогер Павел Шипилин на странице в ЖЖ задался вопросом, почему так блекло крымский руководитель Сергей Аксенов выглядел во время Госсовета, на котором президент России Владимир Путин «встряхнул» чиновников, потребовав от них реализации майских указов. По мнению автора материала, руководитель региона не удержится на своем посту до выборов, запланированных на осень 2019-го. По его оценке, даже на заседании в гостинице «Мрия» чиновника распределили «по остаточному принципу» к экспертам по культуре.

Шипилин отмечает, что суть самого заседания по культурным вопросам для общественности так и не обнародовали.

«Что именно обсуждалось за этим круглым, я бы даже сказал, компактным столом и какие предложения высказывал конкретно Сергей Аксенов, осталось тайной. Почему-то обсуждение реализации майского указа президента решили засекретить», - отметил он.

В конце разбора мероприятия автор намекает на то, что чиновника в свете последних скандалов могут лишить поста.

«Ощущение, что глава Крыма не удержится на своем посту до выборов, которые должны состояться осенью следующего года, у меня сохранилось», - резюмирует автор.

Публикация вызвала широкий резонанс в «Живом Журнале». Так, интернет-пользователи отмечают, что удивляться распределению главы Крыма за стол с экспертами по культуре не стоит.

«Как правило, в региональных правительствах у нас в рамках одного министерства культуру объединяют с туризмом. В принципе, руководитель региона, где туризм является одним из основных направлений деятельности, вполне уместен за данным столом», - пояснил пользователь под ником pochvoveddd.

«У меня сложилось впечатление, что Аксенов до присоединения боролся как раз за сохранение русской культуры в Крыму, а житье-бытье шло дополнением», - делится мнением пользователь ddhome, не исключая, что нельзя под определением «культура» понимать исключительно прочтение произведений классиков.