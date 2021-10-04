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Блогер задал "неудобные вопросы" про "Досье Пандоры": "Почему ничего нет про Клинтонов?"

04 октября 2021, 17:05  •  326 • Политика
Блогер Серей Колясников обратил внимание на "неудобные вопросы", которые возникают после публикации досье расследователей об офшорах политиков и бизнесменов.
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников отреагировал на публикацию "Досье Пандоры" об офшорных схемах, которые используют главы различных государств.
Блогер согласен с журналисткой Юлией Витязевой, которая недоумевает, "почему в "Досье Пандоры" не фигурирует ни один американский политик?" По словам Колясникова, это "неудобные вопросы" о так называемом расследовании.
Также блогер вслед за Русланом Кармановым хотел бы "ещё уточнить, почему ничего нет про семейство Клинтонов, британскую королевскую семью, американский хайтек от Apple до Facebook, американский офшор Багамы, британский офшор Гибралтар и т. д."
Впрочем, все мы понимаем, "почему". Потому что ЭтоДругое
- резюмировал Сергей "Zergulio" Колясников.
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,9 миллиона документов, в которых были собраны данные об офшорных счетах некоторых мировых политиков и бизнесменов из 45 стран. Эта подборка документов получила название "Pandora Papers" ("Досье Пандоры").

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