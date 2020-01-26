Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в магазинах Донецка и Киева. Соответствующий видеоролик мужчина опубликовал на своём канале в YouTube.

Из записи следует, что помидоры в донецком супермаркете обойдутся покупателю в 195 рублей, или 76 украинских гривен. Тогда как в Киеве за аналогичный товар придётся заплатить 80 гривен.

Кроме того, цены на апельсины, огурцы, картофель, лук, фарш, хлебобулочные изделия в Донецке ниже, чем в Киеве.

В то же время цены на молочные продукты в Донецке значительно выше, чем в Киеве.

В 2018 году украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в Крыму. По её словам, в столице Украины цены гораздо выше.