Блогер Шарий обращается в суд из-за новогоднего ролика Зеленского

Киев, 3 января. Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на нарушение закона Украины в новогоднем обращении президента Владимира Зеленского и подает заявление на главу государства.

Руководитель Незалежной при съемках праздничного ролика задействовал детей от 7 до 9 лет, что нарушает закон о возрасте приема на работу. Запись обращения Зеленского велась ночью, с 18:00 до 3:00 по местному времени. Такой график противоречит запрету привлекать несовершеннолетних лиц к ночной, сверхурочной работе или к съемкам в выходные дни. Блогер Шарий обращается в суд из-за этих нарушений, передает Telegram-канал "Депутатская курилка".

Статья 150 УК Украины запрещает эксплуатацию детского труда. Несоблюдение закона влечет наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет. Нарушитель также может лишиться права занимать определенные посты на некоторый срок.

Ранее стало известно, что украинцы не оценили ролик Зеленского так, как новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Количество запросов его речи в Google заняло седьмое место в украинском сегменте интрнета.