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Блогер с волчьим аппетитом: Владелец ресторана пожаловался на клиента

23 ноября 2021, 04:55  •  210 • В мире
Владелец ресторана в китайском городе Чанша пожаловался на клиента. Его буквально вывел из себя блогер с волчьим аппетитом.
Блогер по имени Кан решил провести очередной стрим в заведении Handadi, расположенном в городе Чанша. Он пришёл в барбекю-бистро, работающее по принципу шведского стола: платишь фиксированную сумму и ешь, сколько влезет.
Стример съел 1,5 килограмма свиных ножек в один присест. В своё второе посещение ресторана он осилил 4 килограмма креветок.
"Я способен много съесть. Разве это вина?" - спросил Кан, когда рассказывал о своих стримах телеканалу Hunan TV.
Разгорелся скандал. Владелец заведения был возмущён и запретил блогеру с волчьим аппетитом приходить в Handadi. Более того, он запретил всем стримерам вход в свой ресторан.
Хозяин бистро пожаловался журналистам: если Кан пьёт соевое молоко, он выпивает 20-30 бутылок. Из-за него и ему подобных владелец теряет сотни юаней ежедневно.
Телесюжет об этом посмотрели более 250 миллионов пользователей соцсети Weibo, пишет Би-би-си. Некоторые в комментариях посочувствовали владельцу заведения, но большинство удивились: если ресторан работает по системе шведского стола, то не стоит жаловаться на людей с хорошим аппетитом.
В 2020 году коммунистическая партия Китая осудила блогеров, делающих стримы, связанные с едой. Власти напомнили, что в некоторых районах страны, которые являются труднодоступными, существуют проблемы с поставками продуктов, поэтому прямые эфиры объедающихся людей не слишком корректны.

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