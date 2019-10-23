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Блогер расшифровал тайное послание, которое музыкальная пластинка хранила 35 лет

23 октября 2019, 07:39  •  173 • В мире
Канадский блогер Робин Харброн смог расшифровать тайное послание, которое было спрятано в 9 строках кода на музыкальной пластинке рок-группы Prodigal 35 лет назад.
Канадский блогер Робин Харброн признался, что все началось с услышанной им истории о том, что на пластике одного из альбомов рок-группы Prodigal под названием Electric Eye якобы зашифровано тайное послание.
Но чтобы проверить это, нужно было изучить оригинальную запись. Парень разыскал пластинку группы, записанную еще 35 лет назад, пишет РИА Новости. В конце звуковой дорожки он действительно обнаружил некий сигнал, который и оказался тем самым тайным, закодированным посланием.
На YouTube-канале 8-Bit Show And Tell Харброн рассказал о том, что полученный с пластинки звук он сначала оцифровал, а потом перевел его в текст на восьмибитном компьютере Commodore 64.
Тут-то и выяснилось, что именно зашифровали в пластинке. Оказалось, что запись сделали на языке BASIC, и содержит она цитату из Библии, а также высказывание физика Альберта Эйнштейна.

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