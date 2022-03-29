Блогер показал "тяжёлое видео" для украинских пабликов: "Как видим - просто работал"

Блогер и обозреватель Сергей Колясников показал "тяжёлое видео" для украинских пабликов. "Как видим, Сергей Кужугетович просто работал", - написал он в своём Telegram-канале.

В частности, Колясников опубликовал видео выступления главы Минобороны России Сергея Шойгу. По словам блогера, украинские пропагандисты и провокаторы, которые успели едва ли не "похоронить" министра и приписали ему государственный переворот, вероятно, огорчатся.

"Тяжёлое видео для всех украинских пабликов. За последние две недели, по версии укроСМИ, Шойгу организовал переворот и был арестован, потом заболел, потом слёг с инфарктом", - отметил Колясников.

Он обратил внимание на то, что становится очевидным из видео: Сергей Шойгу просто работал и занимался текущими вопросами, в том числе освободительной спецоперацией на Украине.

Отметим, что не только в украинских, но и в западных и либеральных СМИ прошла информация о якобы исчезновении министра обороны России Сергея Шойгу. Информационные фейки и вбросы были разные, вплоть до того, что распространялась ложь о якобы плохом здоровье министра. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову хватило всего одного ёмкого слова, чтобы охарактеризовать конкретно этот и ему подобные вбросы.