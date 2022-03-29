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Блогер показал "тяжёлое видео" для украинских пабликов: "Как видим - просто работал"

29 марта 2022, 15:20  •  199 • Политика
Блогер и обозреватель Сергей Колясников показал "тяжёлое видео" для украинских пабликов. "Как видим, Сергей Кужугетович просто работал", - написал он в своём Telegram-канале.
В частности, Колясников опубликовал видео выступления главы Минобороны России Сергея Шойгу. По словам блогера, украинские пропагандисты и провокаторы, которые успели едва ли не "похоронить" министра и приписали ему государственный переворот, вероятно, огорчатся.
"Тяжёлое видео для всех украинских пабликов. За последние две недели, по версии укроСМИ, Шойгу организовал переворот и был арестован, потом заболел, потом слёг с инфарктом", - отметил Колясников.
Он обратил внимание на то, что становится очевидным из видео: Сергей Шойгу просто работал и занимался текущими вопросами, в том числе освободительной спецоперацией на Украине.
Отметим, что не только в украинских, но и в западных и либеральных СМИ прошла информация о якобы исчезновении министра обороны России Сергея Шойгу. Информационные фейки и вбросы были разные, вплоть до того, что распространялась ложь о якобы плохом здоровье министра. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову хватило всего одного ёмкого слова, чтобы охарактеризовать конкретно этот и ему подобные вбросы.

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