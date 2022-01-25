Блогер объявил "точную дату нападения России на Украину". Подписчики оценили: "Наконец-то!"

Блогер Никола Саваничи объявил своим подписчикам "точную дату нападения России на Украину". "Наконец-то", - пишут читатели его Telegram-канала.

Очевидно, что таким образом блогер поиронизировал над озвученной ранее командующим ООС Украины в Донбассе генерал-лейтенантом Александром Павлюком "датой" нападения России. Напомним, что представитель командования назвал 20 февраля.

"Это дата, которая нас беспокоит", - признался командующий Операцией объединённых сил (ООС) Украины в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

В свою очередь, Саваничи назвал другую дату.

"Появилась точная дата нападения России на Украину - 30 февраля!", - написал он в своём Telegram-канале.

Подписчики оценили иронию блогера и поддержали его.

"Наконец-то!", - пишет "Эля"

"Опять двадцать пять, чего так долго- то?", - добавляет "Наталья"

"Заждались уже! Главное, чтобы опять не отменили!", - хохочет "Max_aka_neo"