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Блогер объявил "точную дату нападения России на Украину". Подписчики оценили: "Наконец-то!"
25 января 2022, 14:35 • 165 • Политика
Блогер Никола Саваничи объявил своим подписчикам "точную дату нападения России на Украину". "Наконец-то", - пишут читатели его Telegram-канала.
Очевидно, что таким образом блогер поиронизировал над озвученной ранее командующим ООС Украины в Донбассе генерал-лейтенантом Александром Павлюком "датой" нападения России. Напомним, что представитель командования назвал 20 февраля.
"Это дата, которая нас беспокоит", - признался командующий Операцией объединённых сил (ООС) Украины в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
В свою очередь, Саваничи назвал другую дату.
"Появилась точная дата нападения России на Украину - 30 февраля!", - написал он в своём Telegram-канале.
Подписчики оценили иронию блогера и поддержали его.
"Наконец-то!", - пишет "Эля"
"Опять двадцать пять, чего так долго- то?", - добавляет "Наталья"
"Заждались уже! Главное, чтобы опять не отменили!", - хохочет "Max_aka_neo"
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