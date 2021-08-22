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Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы

22 августа 2021, 02:50  •  30 • Политика
Блогер и журналист Илиас Меркури, комментируя сообщение Государственной пограничной службы Украины о том, что пограничники Незалежной начали копать рвы на границе с Россией, объяснил, что именно украинцы себе там копают.
Напомним, ранее на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины появилось сообщение о том, что пятый пограничный отряд в Сумской области начал копать противотранспортные рвы на границе с Россией.
В нашей стране это вызвало самые разные эмоции. Кто-то считает, что Украина тем самым потихоньку начала готовиться к войне, кто-то отшутился. Блогер и журналист Илиас Меркури в своём авторском Telegram-канале прямо заявил, что именно выкапывают украинцы на границе с нашей страной.
Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины начал копать себе могилы на границе с Россией,
- заметил блогер.
Журналист и политолог Виталий Третьяков высказал своё мнение в Twitter, дав практический совет.
Пусть не халтурят. Не менее пяти метров должно быть…
- заметил политический эксперт.
Причём в глубину…
- уточнил пользователь под твитом @Serqei161rus.

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