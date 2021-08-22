Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы

Блогер и журналист Илиас Меркури, комментируя сообщение Государственной пограничной службы Украины о том, что пограничники Незалежной начали копать рвы на границе с Россией, объяснил, что именно украинцы себе там копают.

Напомним, ранее на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины появилось сообщение о том, что пятый пограничный отряд в Сумской области начал копать противотранспортные рвы на границе с Россией.

В нашей стране это вызвало самые разные эмоции. Кто-то считает, что Украина тем самым потихоньку начала готовиться к войне, кто-то отшутился. Блогер и журналист Илиас Меркури в своём авторском Telegram-канале прямо заявил, что именно выкапывают украинцы на границе с нашей страной.

Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины начал копать себе могилы на границе с Россией,

- заметил блогер.

Журналист и политолог Виталий Третьяков высказал своё мнение в Twitter, дав практический совет.

Пусть не халтурят. Не менее пяти метров должно быть…

- заметил политический эксперт.

Причём в глубину…

- уточнил пользователь под твитом @Serqei161rus.