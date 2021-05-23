Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Главная / Политика

Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"

23 мая 2021, 03:55  •  249 • Политика
Известный блогер Никола Саваничи соединил вместе знаменитые цитаты Владимира Путина и Сергея Лаврова. Внезапно получилось единое законченное предложение.
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров известны своими яркими цитатами и выражениями. Но что получится, если соединить их вместе? Ответ на этот вопрос нашёл известный блогер Никола Саваничи.
Он взял за основу знаменитые слова Путина, сказанные им в 2015 году на Генассамблее ООН по поводу тех, кто создал на Ближнем Востоке конфликтную ситуацию и допустил распространение терроризма. А затем объединил эти слова с не менее яркой фразой, сказанной Лавровым в том же году в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии.
Если соединить путинское "Вы хоть понимаете, что натворили?" с лавровским "Дебилы!", то получается вполне законченная мысль!
- поделился Саваничи своим открытием с подписчиками своего Telegram-канала.
В комментариях пользователи поддержали блогера, вспомнив другие известные фразы главы России, адресованные тем, кто не внял вышеозвученному предупреждению.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



249
Источник
Похожие новости
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
22 мая 2021, 21:30
Британцы изумились "уймищей ракет" России: "Пусть Путин ответит!"
22 мая 2021, 19:40
Пушкина опровергла своё неучастие в выборах в Госдуму. Собчак показала нецензурный ответ
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
22 мая 2021, 19:40
Орешкин назвал сроки сокращения работоспособного населения России: "Предопределено"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
18 мая 2021, 13:55
Украинские издания сообщили о планах строительства нового водохранилища под Симферополем – в чём подвох?
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.