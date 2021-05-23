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Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
23 мая 2021, 03:55 • 249 • Политика
Известный блогер Никола Саваничи соединил вместе знаменитые цитаты Владимира Путина и Сергея Лаврова. Внезапно получилось единое законченное предложение.
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров известны своими яркими цитатами и выражениями. Но что получится, если соединить их вместе? Ответ на этот вопрос нашёл известный блогер Никола Саваничи.
Он взял за основу знаменитые слова Путина, сказанные им в 2015 году на Генассамблее ООН по поводу тех, кто создал на Ближнем Востоке конфликтную ситуацию и допустил распространение терроризма. А затем объединил эти слова с не менее яркой фразой, сказанной Лавровым в том же году в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии.
- поделился Саваничи своим открытием с подписчиками своего Telegram-канала.
В комментариях пользователи поддержали блогера, вспомнив другие известные фразы главы России, адресованные тем, кто не внял вышеозвученному предупреждению.
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