Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"

Известный блогер Никола Саваничи соединил вместе знаменитые цитаты Владимира Путина и Сергея Лаврова. Внезапно получилось единое законченное предложение.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров известны своими яркими цитатами и выражениями. Но что получится, если соединить их вместе? Ответ на этот вопрос нашёл известный блогер Никола Саваничи.

Он взял за основу знаменитые слова Путина, сказанные им в 2015 году на Генассамблее ООН по поводу тех, кто создал на Ближнем Востоке конфликтную ситуацию и допустил распространение терроризма. А затем объединил эти слова с не менее яркой фразой, сказанной Лавровым в том же году в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Если соединить путинское "Вы хоть понимаете, что натворили?" с лавровским "Дебилы!", то получается вполне законченная мысль!

- поделился Саваничи своим открытием с подписчиками своего Telegram-канала.

В комментариях пользователи поддержали блогера, вспомнив другие известные фразы главы России, адресованные тем, кто не внял вышеозвученному предупреждению.